Quién es la bella chica nica y tres leyendas con Honduras apoyando en Managua

Belleza hondureña y nicaragüense invaden del Nacional de Managua para el Nicaragua vs Honduras. Conoce a la pareja entre un catracho y una joven nica y quiénes fueron las leyendas catrachas que se fueron a Managua.
¡Locos por La H! La Bicolor no estará sola en el Estadio Nacional de Managua, en el cotejo de esta noche por la quinta fecha de la Eliminatoria Mundialista.
Danilo Turcios fue uno de los exmundialistas que estuvo presente para apoyar a la Bicolor, él estuvo en la Copa del Mundo del 2010.
Milton "Tyson" Núñez fue otra leyenda de Honduras que se traslado a Managua para apoyar a Honduras.
Y cómo iba a faltar Julio César "Rambo" de León que también se movilizó a Managua junto a Turcios y Núñez.
Esta guapa catracha también se robó las miradas previo a hacer su ingreso al recinto nicaraguense, esperando una victoria de Honduras.
EL HERALDO está presente en el recinto pinolero por el partido de la quinta jornada de la Eliminatoria Mundialista. ¡Vamos Honduras!
Las pinoleras tienen lo suyo. Ella enamoró afuera del estadio Nacional. La Selección de Nicaragua es local ante Honduras por la quinta fecha de la Eliminatoria Mundialista.
Esta bella nica se robó suspiros en el Estadio Nacional de Managua y varios aficionados se quedaban viéndola mientras caminaba.
La bella joven nicaraguense fue una de las féminas más hermosas en la previa del Nicaragua vs Honduras.
Otra bella nicaraguense que, pese a ya estar eliminados del Mundial se fue a apoyar a su representación.
Esta pareja entre una nicaraguense y un hondureño también fue captado previo al ingreso al recinto ubicado en Managua.