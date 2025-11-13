  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Quién es la bella chica nica y tres leyendas con Honduras apoyando en Managua

Varias mujeres hondureñas y nicaragüenses engalanaron en el Nacional de Managua. Conoce a la pareja entre un catracho y una joven nica

  • 13 de noviembre de 2025 a las 17:20
Quién es la bella chica nica y tres leyendas con Honduras apoyando en Managua
1 de 12

Belleza hondureña y nicaragüense invaden del Nacional de Managua para el Nicaragua vs Honduras. Conoce a la pareja entre un catracho y una joven nica y quiénes fueron las leyendas catrachas que se fueron a Managua.

Fotos: Yoseph Amaya/Mauricio Ayala - El Heraldo
Quién es la bella chica nica y tres leyendas con Honduras apoyando en Managua
2 de 12

¡Locos por La H! La Bicolor no estará sola en el Estadio Nacional de Managua, en el cotejo de esta noche por la quinta fecha de la Eliminatoria Mundialista.

 Foto: Yoseph Amaya/Mauricio Ayala - El Heraldo
Quién es la bella chica nica y tres leyendas con Honduras apoyando en Managua
3 de 12

Danilo Turcios fue uno de los exmundialistas que estuvo presente para apoyar a la Bicolor, él estuvo en la Copa del Mundo del 2010.

Foto: Yoseph Amaya/Mauricio Ayala - El Heraldo
Quién es la bella chica nica y tres leyendas con Honduras apoyando en Managua
4 de 12

Milton "Tyson" Núñez fue otra leyenda de Honduras que se traslado a Managua para apoyar a Honduras.

Foto: Yoseph Amaya/Mauricio Ayala - El Heraldo
Quién es la bella chica nica y tres leyendas con Honduras apoyando en Managua
5 de 12

Y cómo iba a faltar Julio César "Rambo" de León que también se movilizó a Managua junto a Turcios y Núñez.

Foto: Yoseph Amaya/Mauricio Ayala - El Heraldo
Quién es la bella chica nica y tres leyendas con Honduras apoyando en Managua
6 de 12

Esta guapa catracha también se robó las miradas previo a hacer su ingreso al recinto nicaraguense, esperando una victoria de Honduras.

Foto: Yoseph Amaya/Mauricio Ayala - El Heraldo
Quién es la bella chica nica y tres leyendas con Honduras apoyando en Managua
7 de 12

EL HERALDO está presente en el recinto pinolero por el partido de la quinta jornada de la Eliminatoria Mundialista. ¡Vamos Honduras!

 Foto: Yoseph Amaya/Mauricio Ayala - El Heraldo
Quién es la bella chica nica y tres leyendas con Honduras apoyando en Managua
8 de 12

Las pinoleras tienen lo suyo. Ella enamoró afuera del estadio Nacional. La Selección de Nicaragua es local ante Honduras por la quinta fecha de la Eliminatoria Mundialista.

 Foto: Yoseph Amaya/Mauricio Ayala - El Heraldo
Quién es la bella chica nica y tres leyendas con Honduras apoyando en Managua
9 de 12

Esta bella nica se robó suspiros en el Estadio Nacional de Managua y varios aficionados se quedaban viéndola mientras caminaba.

Foto: Yoseph Amaya/Mauricio Ayala - El Heraldo
Quién es la bella chica nica y tres leyendas con Honduras apoyando en Managua
10 de 12

La bella joven nicaraguense fue una de las féminas más hermosas en la previa del Nicaragua vs Honduras.

Foto: Yoseph Amaya/Mauricio Ayala - El Heraldo
Quién es la bella chica nica y tres leyendas con Honduras apoyando en Managua
11 de 12

Otra bella nicaraguense que, pese a ya estar eliminados del Mundial se fue a apoyar a su representación.

Foto: Yoseph Amaya/Mauricio Ayala - El Heraldo
Quién es la bella chica nica y tres leyendas con Honduras apoyando en Managua
12 de 12

Esta pareja entre una nicaraguense y un hondureño también fue captado previo al ingreso al recinto ubicado en Managua.

Foto: Yoseph Amaya/Mauricio Ayala - El Heraldo
Cargar más fotos