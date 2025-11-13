  1. Inicio
No va por TVC: El canal que transmitirá el partido Nicaragua vs Honduras EN VIVO

La Selección Nacional a partido clave en busca de sellar el pase rumbo al Mundial 2026; canal para ver el juego

  • 13 de noviembre de 2025 a las 14:31
El encuentro entre Nicaragua vs Honduras arrancará a las 8:00 de la noche.

 Foto: FFH.

Managua, Nicaragua.- La Selección Nacional de Honduras se reporta lista para afrontar uno de sus partidos más importante en los últimos años. Esta noche, la Bicolor buscará sellar su clasificación al Mundial United 2026 cuando se mida ante Nicaragua en el Estadio Nacional de Managua.

Reinaldo Rueda afrontará esta batalla con una gran cantidad bajas por lesión. Denil Maldonado, Julián Martínez, “Choco” Lozano, Edwin Rodríguez, Rigoberto Rivas, Marcelo Santos y Getsel Montes no estarán disponibles el día de hoy. Ante esta situación, el técnico colombiano ha tenido que rearmar su defensa y disponer por Luis Vega y Devron García como titulares.

En ataque, Romell Quioto, Luis Palma y Jorge Benguché serán las cartas principales para buscar los goles que puedan asegurar el pase mundialista.

Si Honduras vence a Nicaragua y el duelo entre Costa Rica y Haití termina en empate, la Selección Nacional sellará oficialmente su boleto al Mundial 2026.

En cuanto a la serie histórica, la "H" domina ampliamente la serie ante los pinoleros, con 19 triunfos, tres empates y solo una derrota en 23 enfrentamientos. El único triunfo de Nicaragua fue en 1965.

Canal para ver el Nicaragua vs Honduras

El encuentro entre Nicaragua vs Honduras arrancará a las 8:00 de la noche y podrá verse en vivo por Tigo Sports para todo el territorio hondureño. Además, los aficionados tendrán la opción de seguirlo vía streaming en el canal oficial de YouTube de Concacaf.

