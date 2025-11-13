No va por TVC: El canal que transmitirá el partido Nicaragua vs Honduras EN VIVO

Managua, Nicaragua.- La Selección Nacional de Honduras se reporta lista para afrontar uno de sus partidos más importante en los últimos años. Esta noche, la Bicolor buscará sellar su clasificación al Mundial United 2026 cuando se mida ante Nicaragua en el Estadio Nacional de Managua.

Reinaldo Rueda afrontará esta batalla con una gran cantidad bajas por lesión. Denil Maldonado, Julián Martínez, “Choco” Lozano, Edwin Rodríguez, Rigoberto Rivas, Marcelo Santos y Getsel Montes no estarán disponibles el día de hoy. Ante esta situación, el técnico colombiano ha tenido que rearmar su defensa y disponer por Luis Vega y Devron García como titulares.