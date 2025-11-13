  1. Inicio
Jugadores que tendrá de baja Honduras para partido ante Nicaragua en eliminatoria

La selección de Honduras llega con varias bajas al partido de eliminatoria contra Nicaragua rumbo a United 2026

  • 13 de noviembre de 2025 a las 09:51
Jugadores que tendrá de baja Honduras para partido ante Nicaragua en eliminatoria
1 de 12

La selección de Honduras llega con varias bajas al partido de eliminatoria contra Nicaragua rumbo a United 2026
2 de 12

Marcelo Santos es uno de los últimos lesionados en la selección de Honduras y ha estado entrenando por separado previo al juego ante Nicaragua. Es duda.
3 de 12

Antony "Choco" Lozano se lesionó de su rodilla y se convirtió en baja para el Santos de México y Honduras para la eliminatoria.

4 de 12

Carlos Meléndez se rompió los ligamentos cruzados en noviembre del año pasado y todavía no logra jugar, sería una opción para Rueda en la H.

 Edgar Quintana
5 de 12

David Ruiz tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y ha sido baja para el Inter Miami y también para la selección de Honduras.
6 de 12

Denil Maldonado es otra de las bajas de Honduras para este cierre de eliminatria, quien todavía no regresa después de una cirugía.
7 de 12

Dixon Ramírez se fue ganando la confianza de Reinaldo Rueda en la selección de Honduras y su lesión le ha interrumpido estar en los partidos de eliminatoria.
8 de 12

Edwin Rodríguez es otro de los jugadores que ha sido baja para Reinaldo Rueda en la selección de Honduras.

 Alfredo Galeas
9 de 12

Julián Martínez se lesionó y no ha podido regresar con su equipo en Portugal F. C. Alverca. Sufre de un desgarro complejo del cuerpo y cuerno anterior del menisco externo de la rodilla derecha.
10 de 12

Rigo Rivas se lesionó en los últimos días y no pudo llegar a los juegos de Honduras ante Nicaragua y Costa Rica.
11 de 12

Getsel Montes es otro de los jugadores que ha estado entrenando por separado del grupo en la selección de Honduras previo al partido ante Nicaragua.
12 de 12

Luis Palma sorprendió al ser visto entrenando por separado pero se ha informado que llegará bien al juego contra Nicaragua en Managua.
