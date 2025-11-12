Otro hombre caído en Honduras: Getsel Montes se lesiona y no entrena con el grupo

Managua, Nicaragua.- La Selección de Honduras hizo el reconocimiento de cancha del estadio Nacional de Managua con malas noticias, los dos centrales titulares, Getsel Montes y Marcelo Santos, no entrenaron ya que presentaron molestias físicas. El entrenador de la Bicolor, Reinaldo Rueda, adelantó en la conferencia de prensa que esperarán hasta última hora los resultados de las resonancias para determinar si los uniforma.

Además de Montes y Santos, Rueda confirmó que hay un tercer jugador que no está al 100% por lo que también dependen de la evolución. Luis Palma, jugador del Lech Poznan de Polonia que fue el último que se integró al grupo recién el martes, estuvo haciendo trabajos por aparte ya que tras el viaje desde Europa, pero está en condiciones para ser de la partida. Tras los 15 minutos de acceso a la prensa, el timonel se puso a diseñar el 11 titular para buscar las variantes que puedan darle la posibilidad para buscar los sustitutos. Dentro de las variantes podrían jugar de titulares Luis Vega con Devron García, una zaga inédita. Otra opción es Kervin Arriaga, quien estuvo algunos minutos como defensa central ante las posibles ausencias.