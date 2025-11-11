La Inteligencia Artificial (IA) ChatGPT fue consultada por EL HERALDO con relación a las predicciones para la fecha cinco y seis en el grupo C de la eliminatoria donde Honduras es líder. La IA brindó su predicción y sorprendió a varios.
Honduras es líder del grupo con 8 puntos, seguida de Costa Rica con 6, Haití con 5 y Nicaragua con 1 puntos. La pregunta fue: ¿Me puedes dar una predicción de cómo quedarían los resultados en el grupo C de la eliminatoria de Concacaf donde está Honduras, Costa Rica, Haití y Nicaragua? ¿Cómo podrían quedar las fechas 5 y 6 y las posiciones finales?
ChatGPT respondió: "Aquí te va una predicción de cómo podrían quedar las fechas 5 y 6 del Eliminatoria CONCACAF – Copa Mundial 2026 para el Grupo C (con Honduras, Costa Rica, Haití y Nicaragua) — junto a la posición final estimada..."
Nicaragua vs Honduras → Predicción: Nicaragua 0-2 Honduras (Honduras gana como visitante).
Haití vs Costa Rica → Predicción: Haití 1-1 Costa Rica (empate difícil para Costa Rica fuera de casa).
De darse esa predicción de ChatGPT, Honduras clasificaría al Mundial este jueves en Managua. Pero espera, ChatGPT no se quedó ahí y dio una sorpresa para la jornada 6.
Fecha 6:
Costa Rica vs Honduras → Predicción: Costa Rica 1-1 Honduras (partido parejo, con Honduras asegurando un punto).
Nicaragua vs Haití → Predicción: Nicaragua 0-3 Haití (Haití gana con autoridad).
ChatGPT predijo que así terminará la tabla:
1. Honduras - 12 pts (Gana ambas, sigue invicto)
2. Haití - 11 pts (Empata una, gana una, sube fuerte)
3. Costa Rica - 8 pts (No gana en sus últimos dos y se queda)
4. Nicaragua - 1 punto (Sin victorias, ya eliminado)
ChatGPT siguió compartiendo lo siguiente:
-Honduras tiene ventaja importante: si gana uno de los últimos dos, lo tiene casi hecho.
-Haití podría aprovechar que Costa Rica tropieza y remontar al segundo lugar.
-Costa Rica depende de sí misma, pero necesita ganar al menos uno de los dos, y especialmente no perder en casa.
-Nicaragua prácticamente está eliminado, así que su motivación puede bajar, lo que facilita que los demás sumen.
Esto es solo una predicción, muchos factores (lesiones, clima, presión, localía) pueden cambiar los resultados.
ChatGPT hizo varias simulaciones y apuntó lo siguiente: Honduras clasifica 9 de cada 10 veces en una simulación de escenarios realistas. Costa Rica tiene un riesgo medio (25 %) de quedarse fuera si no gana en Haití. Haití tiene opciones serias (45 %), pero necesita un resultado directo favorable ante Costa Rica y que Honduras no pierda puntos con Nicaragua.
Honduras puede clasificar a su cuarta Copa del Mundo tras España 1982, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014; quedando eliminado en 2018 en el repechaje intercontinental vs Australia.
Esta fue la primera predicción que hizo ChatGPT sobre el clasificado en el grupo C donde actualmente es líder Honduras.
Finalmente apuntó lo siguiente:
Vamos a hacer una proyección probabilística simplificada para el Grupo C de la eliminatoria de Concacaf 2026 (Honduras, Costa Rica, Haití y Nicaragua) usando los tres escenarios anteriores como base.
Te explico primero la lógica:
Cada escenario tiene un peso de probabilidad según su realismo (basado en rendimiento actual, localías, diferencia de goles y antecedentes recientes).
A partir de esos tres escenarios, asignamos un porcentaje de ocurrencia y de clasificación (1.º o 2.º lugar) por selección.