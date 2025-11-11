¿Honduras o Costa Rica? La IA predice qué selección clasificará al Mundial 2026 y sorprende

ChatGPT siguió compartiendo lo siguiente:

-Honduras tiene ventaja importante: si gana uno de los últimos dos, lo tiene casi hecho.

-Haití podría aprovechar que Costa Rica tropieza y remontar al segundo lugar.

-Costa Rica depende de sí misma, pero necesita ganar al menos uno de los dos, y especialmente no perder en casa.

-Nicaragua prácticamente está eliminado, así que su motivación puede bajar, lo que facilita que los demás sumen.

Esto es solo una predicción, muchos factores (lesiones, clima, presión, localía) pueden cambiar los resultados.