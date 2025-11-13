Rafael Villeda sobre clasificación al Mundial: "Dependemos de nosotros mismos"

El dirigente olimpista explica que de lograr los objetivos, hay un buen premio económico, mismo que ya se negoció con los futbolista que es una motivación extra; además revela que quiere seguir los pasos de Don Rafael Ferrari, quien fue uno de los hombres claves en aquella clasificación a Sudáfrica 2010 con Rueda.

Managua, Nicaragua.- La Selección de Honduras está bien arropada en la concentración de Nicaragua a pocas horas del trascendental partido contra los nicas este jueves. Rafael Villeda, presidente del Olimpia y miembro de la Comisión de Selecciones, habla sobre la trascendental que es este partido .

Licenciado Rafael Villeda, ya es una traición estar acuerpando a estas selecciones de Honduras y ahora pues en un momento clave.

Sí, gracias a Dios tenemos la oportunidad de estar aquí acompañando a la selección y la verdad que con toda la ilusión de poder obtener un resultado positivo y poder, si es posible, lograr la clasificación esta noche; si no, pues obviamente seguir con el partido del martes pero obtener un buen resultado esta noche.

¿Hay como esa idea clara, presidente, de lo que representa este partido aquí en Nicaragua que básicamente podría marcar el futuro de este proceso eliminatorio?

Claro, definitivamente. Lo importante es que se ha llegado a esta etapa sabiendo que dependemos de nosotros mismos y el trabajo que se ha venido haciendo a lo largo de todo este proceso ha sido enfocado en poder llegar a estas instancias con la posibilidad de clasificar al Mundial. Así es que esperamos que los muchachos puedan lograr hoy el triunfo que es lo que todos deseamos, ¿verdad?, para poder asegurar o acercarnos cada vez más a la ilusión que tiene todo el pueblo hondureño de clasificar a una nueva Copa del Mundo.

Presidente, como miembro de la Comisión de Selecciones, es importante darle el apoyo a los futbolistas y al profesor, que sientan que están juntos en este barco para lograr el objetivo, ¿no?

Sí, así es. Yo creo que es fundamental que todos acuerpemos el proyecto. Yo creo que igual la afición, ustedes como medios, mientras todos empujemos en la misma dirección, yo estoy seguro que los resultados se van a dar.

En este momento clave, ¿qué no se debe de hacer, presidente? Digo, porque hay una parte exterior, el apoyo de ustedes como dirigentes y como futbolistas. ¿Cuál es el mensaje que ustedes, por ejemplo, tienen previo a lo que es cada partido? Y no sé si este es especial por lo que puede significar.

No, bueno, en el caso de los jugadores creo que sabemos de la capacidad que tienen. Lo que uno les pide en este momento es obviamente una buena concentración, no dejar que un detalle, un error pueda complicarnos el resultado. Así que esperamos que ellos estén compenetrados y a la afición, que estoy seguro que tendrá una buena cantidad de aficionados hondureños esta noche, brindarán a lo largo de todo el partido el respaldo a la selección para que pueda lograr el triunfo.

Y en cuanto al tema de premios y todo eso, ¿ustedes como Comisión de Selecciones fueron los encargados, presidente? Digo, si se logra este objetivo, ¿son ustedes? Porque es una situación que más se maneja, ¿no? El tema de soñar con la clasificación y todo este tema, que no vaya a causar ninguna situación adversa, por decirlo de esa manera.

No, son situaciones que se arreglaron hace mucho tiempo, ya está eso definido y todos ellos saben que es lo que corresponde y bueno, esperamos que se lo puedan ganar, ¿verdad?

Hoy, ¿para usted qué significaría, presidente? Digo, en la historia poder sellar un nuevo proceso porque son como la cara fuerte, ¿no? Los que quizás apedrean si no se logra, pero si son, por ejemplo, los que puedan llevarse parte de este triunfo o la alegría, ¿qué puede significar?

Bueno, obviamente sí, definitivamente es un compromiso enorme poder asumir estas responsabilidades para tratar de apoyar y hacer lo mejor que se pueda por el bien del fútbol hondureño, ¿verdad? Y bueno, esperamos que sea de alegría. Creo que se ha venido haciendo, tratando de trabajar de la mejor manera posible y por eso les decía que gracias a Dios estamos en esta instancia a punto de definir una clasificación a falta de dos jornadas, así que esperamos que las cosas puedan salir bien y por el beneficio en general del fútbol de Honduras, que realmente necesita una alegría de este tipo.

En el 2010 don Rafa fue el que guió este proceso y me imagino que usted guarda muy buenos recuerdos porque él unió al país con el profe Rueda, me recuerdo, a los medios de comunicación para lograr un objetivo que veníamos fracaso tras fracaso y se celebró. Me imagino que ha seguido un patrón porque él prácticamente es su maestro.

Bueno, la verdad que sí, uno trata de aprender, obviamente día a día, pero de las experiencias que tuvimos la oportunidad de tener, de convivir con nuestro presidente eterno, con el licenciado Ferrari, la verdad que uno aprendió mucho. Yo siempre lo he dicho, que he considerado que para mí al haber trabajado a la par de él ha sido como una maestría en esto de la dirigencia deportiva, y bueno, tratamos de asimilar y de tomar las mejores decisiones posibles basados en esa experiencia y en esos éxitos que él logró alcanzar a lo largo de toda su vida como dirigente deportivo.