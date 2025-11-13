Guatemala vs Panamá: serenata, amenaza al árbitro y mensaje de Tena

Guatemala.- Las eliminatorias mundialistas de Concacaf entran en su recta final y el ambiente en Guatemala está al rojo vivo. El combinado chapín se juega una de las páginas más importantes de su historia: lograr por primera vez la clasificación a una Copa del Mundo, pero antes debe superar a una Panamá que también busca sellar su boleto a Estados Unidos, México y Canadá 2026. El partido de esta noche, correspondiente al Grupo A de la Ronda Final, promete alta tensión y emoción. Ambos equipos llegan con opciones intactas, conscientes de que un triunfo puede acercarlos decisivamente al objetivo.

Panamá y Surinam lideran la tabla con seis puntos, mientras Guatemala les sigue con cinco y El Salvador con tres, por lo que cualquier tropiezo podría ser determinante.



Palabras de Luis Tena

En conferencia de prensa, el técnico guatemalteco Luis Fernando Tena buscó enfriar el ambiente y trasladar la presión al rival. “Panamá viene presionado, porque hace cuatro años se les escapó la clasificación. Si ahora no logran volver a clasificar, sería un gran fracaso, porque es un país futbolero y con jugadores en Europa. La ilusión de ellos, como la nuestra, es estar en el Mundial”, expresó el estratega mexicano, que apuesta por la calma y el equilibrio mental como armas para competir.

Serenata en el hotel

En la capital guatemalteca, cientos de aficionados realizaron una serenata nocturna frente al hotel de concentración de Panamá, donde se lanzaron cánticos y pirotecnia para interrumpir el descanso de los jugadores visitantes.

Pancarta amenazante

El ambiente se tornó aún más tenso con la aparición de una manta en las calles de la ciudad, dirigida a la Concacaf, Panamá y al cuerpo arbitral encabezado por el mexicano César Arturo Ramos. El mensaje advertía: “Concacaf, panameños, árbitros: si nos roban, de acá no se va nadie”.