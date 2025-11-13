Real España rescinde contrato a dos futbolistas de forma unilateral

San Pedro Sula, Honduras.- Real España ha sorprendido a sus aficionados en la mañana del jueves 13 de noviembre del 2025 al comunicar una decisión que nadie esperaba dentro del club aurinegro.

Mientras todos están pendientes del juego de la selección de Honduras ante Nicaragua por las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026, "La Máquina" ha lanzado un comunicado oficial.