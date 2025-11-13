Real España rescinde contrato a dos futbolistas de forma unilateral

San Pedro Sula, Honduras.- Real España ha sorprendido a sus aficionados en la mañana del jueves 13 de noviembre del 2025 al comunicar una decisión que nadie esperaba dentro del club aurinegro.
Mientras todos están pendientes del juego de la selección de Honduras ante Nicaragua por las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026, "La Máquina" ha lanzado un comunicado oficial.
Comunicado oficial de Real España
Real España comunica a su afición que tanto Bryan Moya como Ever Alvarado han quedado fuera del equipo tras llegar a una rescisión de contrato. Los motivos por ahora no fueron explicados.
"La junta directiva del Real Club Deportivo España ha tomado la decisión unilateral de rescisión de contrato deportivo con los jugadores: Bryan Josué Velásquez Moya y Ever Gonzalo Alvarado Sandoval".
Ambos jugadores ya no pertenecen a la institución aurinegra y es una decisión que sorprende, ya que Moya, por ejemplo, venía siendo uno de los mejores jugadores del equipo que hoy en día dirige Jeaustin Campos.