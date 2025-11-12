  1. Inicio
Mundial Sub17: Revelan la vergonzosa posición que terminó Honduras de 48 países

Todas las selecciones de Centroamérica quedaron eliminadas y esta es la posición en que finalizaron el Mundial Sub17

  • 12 de noviembre de 2025 a las 19:08
La fase de grupos del Mundial Sub17 que se disputa en Qatar concluyó y ya se conocen las posiciones de las selecciones eliminadas. Esta es la vergonzosa posición de la "H" y de los países centroamericanos que quedaron fuera. Recordar que este Mundial se disputó con 48 selecciones.

Foto: Cortesía redes
48. Fiyi: Los oceánicos (derecha) quedaron en la última posición con 0 puntos, 0 goles a favor y 20 en contra.

Foto: Cortesía redes
47. Haití: Los caribeños quedaron penúltimos con 0 puntos, cuatro goles a favor y 16 en contra.

Foto: Cortesía redes
46. Honduras: La Bicolor terminó antepenúltima al perder su tres juegos vs Brasil, Zambia e Indonesia. El combinado nacional marcó tres goles y recibió 14.

Foto: Cortesía redes
45. Panamá: Los canaleros terminaron en esta posición, también al perder los tres encuentros. Marcaron solo tres goles y recibieron 12.

Foto: Cortesía redes
44. Tayikistán: Los asiáticos también quedaron con 0 puntos, registrando apenas dos goles y recibiendo 10 en sus tres juegos.

Foto: Cortesía redes
43. Nueva Zelanda: Los oceánicos terminaron el certamen sin puntos; tres goles marcados y 10 encajados.

Foto: Cortesía redes
42. Costa de Marfil: Los africanos son otra selección que terminó sin puntos en el Mundial Sub17; dos goles a favor y 8 en contra.

Foto: Cortesía redes
41. Nueva Caledonia: Los oceánicos protagonizaron la mayor goleada del torneo y la más amplia en un Mundial de la FIFA en cualquier categoría al caer 16-0 vs Marruecos. Sin embargo, le empataron 0-0 a Japón. Terminaron con un punto, un gol a favor y 22 en contra.

Foto: Cortesía redes
40. El Salvador: Los centroamericanos terminaron con un empate (paridad vs Colombia), 0 goles a favor y 12 dianas en contra.

Foto: Cortesía redes
Costa Rica fue la otra selección de Centroamérica que quedó eliminada en fase de grupos con un punto, dos goles a favor y cinco en contra.

Foto: Cortesía redes
Un caso muy particular fue el de Chile que terminó de última en su grupo con 4 puntos y, de hecho, las demás selecciones de ese sector también hicieron cuatro puntos. Los chilenos hicieron más puntos que selecciones que clasificaron con 3 puntos como Marruecos, República Checa, Túnez y México.

Foto: Cortesía redes
