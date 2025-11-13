  1. Inicio
Turquía sanciona a más de 100 futbolistas por caso de apuestas deportivas

El escándalo por apuestas deportivas continúa sacudiendo el futbol. Turquía, mediante el Comité Disciplinario, suspende a 102 jugadores profesionales

  • 13 de noviembre de 2025 a las 10:33
Turquía enfrenta a Bulgaria y España en la eliminatorias europeas hacia el Mundial 2026.

 Foto: Cortesía

Turquía.- El Comité Disciplinario de la Federación Turca de Fútbol ha sancionado este jueves con entre 45 días y un año sin jugar a un total de 102 futbolistas de primera y segunda división por participar en apuestas deportivas, dentro de una investigación en la que han sido ya arrestados árbitros y el presidente de un club.

El Comité informó en un comunicado de esas sanciones, que incluyen al internacional senegalés Allasane Ndao, del club Konyaspor, que ha anunciado que recurrirá la sanción ante el tribunal de arbitraje.

También han sido sancionados Eren Elmalı, jugador del actual líder de la liga turca, el Galatasaray, y cuyo nombre ha había sido eliminado de la convocatoria para la selección nacional.

Eren Elmalı, ha sido sancionado con 45 días de inhabilitación por realizar apuestas.

Metehan Baltacı, compañero de equipo y en el combinado sub-21, es otro de los jugadores multados.

La Federación Turca de Fútbol (TFF) ya había remitido a 152 árbitros al Comité por participar en apuestas. De ellos, 149 no podrán arbitrar por períodos que oscilan entre los ocho y doce meses.

Además, 24 colegiados fueron arrestados la semana pasada. Siete de ellos y Murat Özkaya, presidente del Eyüpspor, de la Superliga turca (primera división), han sido enviados a prisión preventiva por supuestamente influir en los resultados de los partidos.

El escándalo de las apuestas ha creado un gran revuelo en el fútbol turco y la TFF ha prometido erradicar el fenómeno de raíz, aún matizando que no hay indicios de amaños organizados y que la mayoría de los árbitros investigados perdían dinero con las apuestas.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

