Turquía sanciona a más de 100 futbolistas por caso de apuestas deportivas

Turquía.- El Comité Disciplinario de la Federación Turca de Fútbol ha sancionado este jueves con entre 45 días y un año sin jugar a un total de 102 futbolistas de primera y segunda división por participar en apuestas deportivas, dentro de una investigación en la que han sido ya arrestados árbitros y el presidente de un club. El Comité informó en un comunicado de esas sanciones, que incluyen al internacional senegalés Allasane Ndao, del club Konyaspor, que ha anunciado que recurrirá la sanción ante el tribunal de arbitraje.

También han sido sancionados Eren Elmalı, jugador del actual líder de la liga turca, el Galatasaray, y cuyo nombre ha había sido eliminado de la convocatoria para la selección nacional.

Metehan Baltacı, compañero de equipo y en el combinado sub-21, es otro de los jugadores multados.