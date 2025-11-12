Marco Figueroa llama 'piedra' a periodista y advierte a Honduras: "Aquí sufrió Costa Rica"

Managua, Nicaragua.- Marco Antonio Figueroa, mejor conocido como el "Fantasma" dio la conferencia de prensa más esperada por los medios de comunicación en Centroamérica tras amenazar a Honduras de quererlo dejar sin Mundial 2026.

El polémico técnico chileno se sentó ante los medios y desde su entrada ya se veía que venía picante a la hora de responder a la pregunta de los periodistas.

¿Qué dijo el "Fantasma" Figueroa en conferencia de prensa antes de enfrentar a Honduras?

Usted enfatizó luego de caer ante Costa Rica que a Honduras le haría la "maldad", la pregunta directa es: ¿Su equipo siente ese deseo?

"A ver, primero. Si esto fuera al revés, ¿tú dejarías que Honduras pierda con Nicaragua?, respuesta del periodista: "jamás". Es lo mismo que pienso yo, jamás. Con respecto a lo otro, los muchachos siempre muestra lo que trabajamos y no solo en estos partidos, si no que durante tres años y medio. Es el orgullo de ver a nuestra gente en el estadio. Cuando yo llego a este país eran dos mil personas que venían a vernos. Nunca una conferencia de prensa hubo tantos periodistas o pseudoperiodistas".

Y agregó que lo que dijo no fue en ningún momento para ayudar a Costa Rica: "Yo grabo lo que hablo, siempre lo guardo para los que dicen que yo invento cosas, si me preguntan de cualquier conferencia ahí está, guardado para que no haya malos entendidos. Ahora, lo que dije de Honduras, lo sostengo, nosotros tenemos que ganar y punto. Esto no es para ayudar a Costa Rica, yo no ayudo a nadie, al único sí, a Nicaragua. El país nunca estuvo en estas instancias, es la primera vez, claro que teníamos ilusión, pero nosotros hacemos nuestro balance porque no tuvimos muchos jugadores por lesión. No tenemos jugadores de mucho número y algunos hicieron falta. Mañana queremos dejar en claro que Nicaragua estuvo para competir. Honduras tiene tres Mundiales, Costa Rica ha ido a seis y esta es la primera que Nicaragua estuvo cerca y esto es con tiempo, no es llegar y decir este nos va a llevar a la Copa del Mundo. El país ha avanzado mucho". ¿Qué Honduras espera para mañana y considera que es una selección para estar en el Mundial?

"Espero la mejor Honduras que vaya a presentar el profesor Rueda, tienen una gran selección y sabemos que será complicado, eso sí, nosotros tenemos la virtud de ser un equipo aguerrido que le da pelea a todos. La única que nos pasó por encima fue Haití que nos ganó 3-0. Aquí sufrió Costa Rica, Jamaica y otros países que venían como favoritos. Honduras viene a buscar ganar su partido y si nosotros lo podemos evitar hacerlo lo haremos, pero vuelvo a repetir nosotros no vamos a trabajar ni para Costa Rica, ni para Haití, lo haremos para nostros mismos por ser el último juego de local". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Profe usted dice que la palabra 'maldad' la usa como algo del fútbol ¿Usted no cree que eso motiva a la selección de Honduras con este tipo de palabras polémicas?

"¿Tú eres periodista?, "Sí", respondió el comunicados, ahh, muy bien. Busca en el diccionario para que se te aclaren las cosas. Hace 20 minutos aclaré, tu eres el malo porque quieres meter el dedo en la llaga. Mi motivación la tengo en el trabajo y si Honduras se motiva con esto, me alegro. Marco Figueroa no motiva a nadie ."

¿Por qué en cada pregunta que le hacen culpa a la prensa de Honduras de lo que pasa?

"Porque tienes unos colegas que faltan al respeto, que nunca lo había sentido en ningún lado y menos en tu país (Honduras). Siempre creo que ustedes trabajan con lo que uno le dá, pero a veces trabajan con lo que no les dá e inventan. También tuve una experiencia mala con un periodista en redes sociales que me faltó al respeto como nunca. No es personal ni con Honduras". ¿Cómo visualiza su proyecto con Nicaragua hasta el momento?

"Para aquellos que no saben mi contrato vence con este proceso. Pudo haber terminado antes si no llegabamos hasta aquí. Nosotros como staff está en seguir, pero no está en nuestras manos. Muchos jugadores nos hicieron falta para que está selección pudiera mostrar su poderío. No está en mí tener otro contrato, si lo ofrecen, diría que sí. Aquí los medios no valoran muchas cosas, ninguna vez fueron a ver un entrenamiento de talentos. "Usted no nos permitió llegar", le respondió una periodista. Vez, nunca hemos cerrado la puerta a los comunicadores".