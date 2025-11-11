Qué cuesta la Selección de Honduras y Nicaragua: un catracho vale seis veces más que todos los nicas

¿Cuánto cuesta la Selección de Honduras y la de Nicaragua? Estas dos selecciones se miden este jueves en la quinta fecha de la eliminatoria mundialista de Concacaf y este es el valor de cada plantilla. Un jugador catracho vale cinco veces más que toda la selección pinolera.
Según Transfermarkt, la Selección de Nicaragua tiene un valor de apenas 3.4 millones de euros, que vienen siendo casi 4 millones de dólares. Sin embargo, tiene varios futbolistas de peligro y que Honduras deberá cuidar.
El jugador más caro de la Selección de Nicaragua es el delantero Ariagner Smith que milita en Lituania. No obstante, de manera sorpresiva no fue convocado para estos últimos duelos vs Honduras y Haití. Su valor de mercado es de apenas 300 mil euros.
De todos los citados, el jugador más caro en Nicaragua es el volante Bancy Hernández que milita en el Real Estelí y tiene un valor de mercado de 250 mil euros.
Por su parte y según Transfermarkt, la Selección de Honduras cuenta con un valor de mercado de casi 16 millones de euros, aunque estos números varían en algunos aspectos.
Por ejemplo, Transfermarkt le da un valor de mercado a Kervin Arriaga de 1.5 millones de euros, pero recientemente el mayor accionista del Levante dijo que su cláusula es de 20 millones de euros, eso deberá pagar el equipo que lo quiera. Al ser tasado por su club en 20 millones de euros, Arriaga vale casi siete veces más que todo el equipo nica.
Por su parte, Luis Palma cuesta, según Transfermarkt, 3.5 millones de euros: Sin embargo, desde Polonia han salido reportes que Lech Poznan pagaría 4 millones de euros al Celtic para hacerse con la ficha del catracho.
Otro de los jugadores con mayor valor en Honduras es Joseph Rosales del Minesotta United de la MLS que tiene un valor de 2.5 millones de euros.
Honduras y Nicaragua se medirán este jueves en el Estadio Nacional de Managua y donde se espera que haya al menos 4 mil hondureños en el recinto.
La Bicolor se instaló en Managua desde la tarde de este 11 de noviembre y este miércoles entrenará por la noche. La "H" puede clasificarse al Mundial el jueves si gana y si hay empate entre Haití y Costa Rica.