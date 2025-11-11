Qué cuesta la Selección de Honduras y Nicaragua: un catracho vale seis veces más que todos los nicas

Por ejemplo, Transfermarkt le da un valor de mercado a Kervin Arriaga de 1.5 millones de euros, pero recientemente el mayor accionista del Levante dijo que su cláusula es de 20 millones de euros, eso deberá pagar el equipo que lo quiera. Al ser tasado por su club en 20 millones de euros, Arriaga vale casi siete veces más que todo el equipo nica.