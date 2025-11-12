Nicaragua vs Honduras EN VIVO: Tigo Sports transmite EN EXCLUSIVA partido eliminatorio

Managua, Nicaragua.- La Selección Nacional de Honduras que comanda el técnico colombiano Reinaldo Rueda se enfrenta ante su similar de Nicaragua por la penúltima fecha de la fase final de la eliminatoria rumbo al Mundial United 2026. El equipo hondureño llega con la ilusión de poder conseguir ese boleto de manera directa a la fiesta del fútbol que se realizará en territorio de México, Estados Unidos y Canadá.

La 'Bicolor' podría conseguir ese cupo de ganar en suelo 'pinoleros', aunque no todo depende de ganar este partido, también que se de un resultado favorable en el choque de Haití ante Costa Rica en Curazao. De ganar la 'H' a la Nicaragua de Marco "Fantasma" Figueroa en Managua llega a 11 unidades, seguiría de líder del Grupo C, y si Costa Rica iguala ante los caribeños, se clasifica, ya que los ticos se quedarían con siete y de triunfar en San José no podrían alcazarlos, si los haitianos suman el gane, también le ayudar a Honduras, siempre y cuando se gane.

El partido generará muchas emociones, no hay duda, razón por la que nadie se lo quiere perder, muchos 'catrachos' han viajado a Nicaragua con la ilusión de celebrar el pase al cuarto mundial en la historia para Honduras, otros tendrán que estar pendientes a la televisión. De igual forma, Haití y Costa Rica jugarán a la misma hora que los 'pinoleros' y 'catrachos', para estar pendientes de ambos partidos de la eliminatoria rumbo al Mundial de United 2026. Si Honduras no consigue el boleto en Managua, tendrá que lograrlo en San José ante Costa Rica, todo dependerá de su resultado de este jueves, ya sea un empate o un triunfo.

Hora y canal dónde ver ONLINE