Invasión catracha, chica sorprende y fiesta de Honduras antes de enfrentar a Nicaragua

Honduras enfrenta a Nicaragua este jueves por la Eliminatoria Mundialista de Concacaf. Te mostramos las mejores postales del ambiente previo al arranque del partido.
Los altos directivos del fútbol hondureño están presentes en la ciudad de Managua para seguir de cerca todos los movimientos de la Selección de Honduras.
Los jerarcas catrachos se muestran positivos previo al trascendental partido ante Nicaragua.
Miembros de la seguridad de la Selección Nacional subieron al camión de la utilería los tambores que serán utilizados para alentar a la Bicolor.
Además, se trasladó toda la indumentaria que usarán los futbolistas para este partidazo de Elimiantoria.
Los aficionados catrachos hicieron el viaje hacia tierras Pinoleras y estarán siguiendo de cerca a la Selección de Honduras.
Autoridades nicaragüenses han reforzado la seguridad en el estadio Nacional de Managua y llevaron hasta caninos para cuidar a los aficionados.
Los portones fueron abiertos desde tempranas horas para permitir el ingreso ordenado de los fanáticos que llegarán a presenciar este duelo de Eliminatoria.
Este aficionado hondureño sorprendió con este cartel de apoyo que decía "Catrachos, confiemos que esta noche sellamos el boleto a United 2026".
Las banderas de Honduras ondean por los cielos de Managua. Gran cantidad de aficionados catrachos estarán apoyando esta noche.
Honduras podría sellar su boleto esta noche al Mundial 2026 y los aficionados no quieren perderse ese evento histórico para nuestro país.
Familias completas están presentes en el coloso de la ciudad de Nicaragua.
La Bicolor Hondureña no estará sola en el Estadio Nacional de Managua, en el cotejo de esta noche por la quinta fecha de la Eliminatoria Mundialista.
¿Y esa nena colocha? Las pinoleras tienen lo suyo. Ella enamoró afuera del estadio Nacional. La Selección de Nicaragua es local ante Honduras por la quinta fecha de la Eliminatoria Mundialista.
¡Mirá que belleza! Las camisetas de Honduras están presentes en el Estadio Nacional de Managua, Nicaragua.
Esta familia de Danlí llegó con mucho fervor a suelo pinolero en el Estadio Nacional de Managua.
¡Tremenda locura! Ellos pusieron el ambiente afuera del Estadio Nacional de Managua, Nicaragua.
Esta bella nica también fue otra de las chicas que robó suspiros en el Estadio Nacional de Managua.