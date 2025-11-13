  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Invasión catracha, chica sorprende y fiesta de Honduras antes de enfrentar a Nicaragua

La Bicolor ante una oportunidad inigualable de clasificar a una nueva cita mundialista

  • 13 de noviembre de 2025 a las 16:32
Invasión catracha, chica sorprende y fiesta de Honduras antes de enfrentar a Nicaragua
1 de 18

Honduras enfrenta a Nicaragua este jueves por la Eliminatoria Mundialista de Concacaf. Te mostramos las mejores postales del ambiente previo al arranque del partido.

Fotos: Mauricio Ayala y Yoseph Amaya.
Invasión catracha, chica sorprende y fiesta de Honduras antes de enfrentar a Nicaragua
2 de 18

Los altos directivos del fútbol hondureño están presentes en la ciudad de Managua para seguir de cerca todos los movimientos de la Selección de Honduras.

Invasión catracha, chica sorprende y fiesta de Honduras antes de enfrentar a Nicaragua
3 de 18

Los jerarcas catrachos se muestran positivos previo al trascendental partido ante Nicaragua.

Invasión catracha, chica sorprende y fiesta de Honduras antes de enfrentar a Nicaragua
4 de 18

Miembros de la seguridad de la Selección Nacional subieron al camión de la utilería los tambores que serán utilizados para alentar a la Bicolor.

Invasión catracha, chica sorprende y fiesta de Honduras antes de enfrentar a Nicaragua
5 de 18

Además, se trasladó toda la indumentaria que usarán los futbolistas para este partidazo de Elimiantoria.

Invasión catracha, chica sorprende y fiesta de Honduras antes de enfrentar a Nicaragua
6 de 18

Los aficionados catrachos hicieron el viaje hacia tierras Pinoleras y estarán siguiendo de cerca a la Selección de Honduras.

Invasión catracha, chica sorprende y fiesta de Honduras antes de enfrentar a Nicaragua
7 de 18

Autoridades nicaragüenses han reforzado la seguridad en el estadio Nacional de Managua y llevaron hasta caninos para cuidar a los aficionados.

Invasión catracha, chica sorprende y fiesta de Honduras antes de enfrentar a Nicaragua
8 de 18

Los portones fueron abiertos desde tempranas horas para permitir el ingreso ordenado de los fanáticos que llegarán a presenciar este duelo de Eliminatoria.

Invasión catracha, chica sorprende y fiesta de Honduras antes de enfrentar a Nicaragua
9 de 18

Este aficionado hondureño sorprendió con este cartel de apoyo que decía "Catrachos, confiemos que esta noche sellamos el boleto a United 2026".

Invasión catracha, chica sorprende y fiesta de Honduras antes de enfrentar a Nicaragua
10 de 18

Las banderas de Honduras ondean por los cielos de Managua. Gran cantidad de aficionados catrachos estarán apoyando esta noche.

Invasión catracha, chica sorprende y fiesta de Honduras antes de enfrentar a Nicaragua
11 de 18

Honduras podría sellar su boleto esta noche al Mundial 2026 y los aficionados no quieren perderse ese evento histórico para nuestro país.

Invasión catracha, chica sorprende y fiesta de Honduras antes de enfrentar a Nicaragua
12 de 18

Familias completas están presentes en el coloso de la ciudad de Nicaragua.

Invasión catracha, chica sorprende y fiesta de Honduras antes de enfrentar a Nicaragua
13 de 18

La Bicolor Hondureña no estará sola en el Estadio Nacional de Managua, en el cotejo de esta noche por la quinta fecha de la Eliminatoria Mundialista.
Invasión catracha, chica sorprende y fiesta de Honduras antes de enfrentar a Nicaragua
14 de 18

¿Y esa nena colocha? Las pinoleras tienen lo suyo. Ella enamoró afuera del estadio Nacional. La Selección de Nicaragua es local ante Honduras por la quinta fecha de la Eliminatoria Mundialista.
Invasión catracha, chica sorprende y fiesta de Honduras antes de enfrentar a Nicaragua
15 de 18

¡Mirá que belleza! Las camisetas de Honduras están presentes en el Estadio Nacional de Managua, Nicaragua.
Invasión catracha, chica sorprende y fiesta de Honduras antes de enfrentar a Nicaragua
16 de 18

Esta familia de Danlí llegó con mucho fervor a suelo pinolero en el Estadio Nacional de Managua.
Invasión catracha, chica sorprende y fiesta de Honduras antes de enfrentar a Nicaragua
17 de 18

¡Tremenda locura! Ellos pusieron el ambiente afuera del Estadio Nacional de Managua, Nicaragua.
Invasión catracha, chica sorprende y fiesta de Honduras antes de enfrentar a Nicaragua
18 de 18

Esta bella nica también fue otra de las chicas que robó suspiros en el Estadio Nacional de Managua.
Cargar más fotos