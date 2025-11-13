  1. Inicio
Tristeza de jugadores de Honduras luego de caer ante Nicaragua por la eliminatoria

Honduras ahora quedó lejos de ese boleto al Mundial United 2026 tras la derrota ante Nicaragua, de no ganar contra Costa Rica se queda fuera de todo

  • 13 de noviembre de 2025 a las 22:38
Tristeza de jugadores de Honduras luego de caer ante Nicaragua por la eliminatoria
1 de 12

Honduras ahora quedó lejos de ese boleto al Mundial United 2026 tras la derrota ante Nicaragua, de no ganar contra Costa Rica se queda fuera de todo

 Fotos: Mauricio Ayala y Yoseph Amaya
Tristeza de jugadores de Honduras luego de caer ante Nicaragua por la eliminatoria
2 de 12

La selección de Nicaragua sorprendió a Honduras y lo terminó derrotando 2-0 en Managua, dejándolo muy complicado en la eliminatoria.

 Fotos: Mauricio Ayala y Yoseph Amaya
Tristeza de jugadores de Honduras luego de caer ante Nicaragua por la eliminatoria
3 de 12

La derrota es de mucho impacto para Honduras, ya que de haber ganado estaban prácticamente clasificados al Mundial United 2026.

 Fotos: Mauricio Ayala y Yoseph Amaya
Tristeza de jugadores de Honduras luego de caer ante Nicaragua por la eliminatoria
4 de 12

Los jugadores salieron tristes, no fueron capaces de derrotar a una Nicaragua que ya llegaba eliminada a este juego.

 Fotos: Mauricio Ayala y Yoseph Amaya
Tristeza de jugadores de Honduras luego de caer ante Nicaragua por la eliminatoria
5 de 12

Luis Palma pese a que con su equipo anda bien, con la selección de Honduras es otro, no se vio ese jugador que deslumbra en Europa.

 Fotos: Mauricio Ayala y Yoseph Amaya
Tristeza de jugadores de Honduras luego de caer ante Nicaragua por la eliminatoria
6 de 12

Nicaragua celebró por lo alto el triunfo, el cual no significa nada, ya están con cero posibilidades de estar en el Mundial United 2026.

 Fotos: Mauricio Ayala y Yoseph Amaya
Tristeza de jugadores de Honduras luego de caer ante Nicaragua por la eliminatoria
7 de 12

Honduras ahora se tendrá que jugar su última carta, tiene que ganarle a Costa Rica en San José, equipo al que no se le pudo ganar en San Pedro Sula.

 Fotos: Mauricio Ayala y Yoseph Amaya
Tristeza de jugadores de Honduras luego de caer ante Nicaragua por la eliminatoria
8 de 12

Honduras se haber ganado a Nicaragua llegaba a 11 puntos, habría quedado a tres de Haití y cinco de Costa Rica.

 Fotos: Mauricio Ayala y Yoseph Amaya
Tristeza de jugadores de Honduras luego de caer ante Nicaragua por la eliminatoria
9 de 12

Fueron más de siete mil aficionados hondureños que viajaron a Managua para este partido ilusionados con acercarse a ese boleto del Mundial.

 Fotos: Mauricio Ayala y Yoseph Amaya
Tristeza de jugadores de Honduras luego de caer ante Nicaragua por la eliminatoria
10 de 12

Jorge BEnguché, Romell Quioto, Alexy Vega, Luis Palma, entre otros, no pudieron abrir la defensa de Nicaragua.

 Fotos: Mauricio Ayala y Yoseph Amaya
Tristeza de jugadores de Honduras luego de caer ante Nicaragua por la eliminatoria
11 de 12

Reinaldo Rueda no fue capaz de superar el equema de Marco "Fantasma" Figueroa, así como en la mayoría de partidos en la eliminatoria, no ha podido tener un equipo estable.

 Fotos: Mauricio Ayala y Yoseph Amaya
Tristeza de jugadores de Honduras luego de caer ante Nicaragua por la eliminatoria
12 de 12

Honduras de no ganar en Costa Rica se quedaría hasta fuera de ir al repechaje, los puntos son menos que los otros grupos.

 Fotos: Mauricio Ayala y Yoseph Amaya
