Técnicos de selecciones de Centroamérica que no siguen tras eliminación del Mundial 2026

La mayoría de selecciones de Centroamérica fracasaron en su misión de meterse al Mundial 2025. Lo anterior, desencadenará que varios técnicos dejen su cargo y darle pase a una nueva cabeza al mando de los equipos.
REINALDO RUEDA: Luego de la dura eliminación de Honduras rumbo al Mundial 2026, la Federación de Fútbol confirmó el adiós del entrenador colombiano.
Honduras empató ayer martes 0-0 ante Costa Rica en el Estadio Nacional de San José y finalizó en el segundo lugar del Grupo C con 9 puntos en la Eliminatoria de Concacaf. Esa cantidad de unidades no le permitió ni siquiera acceder al repechaje rumbo a United 2026.
STEVE MCLAREN: El seleccionador inglés confirmó su adiós del banquillo de la Selección de Jamaica.
El experimentado estratega dejó el cargo luego de que Jamaica no conquistara el boleto directo al Mundial 2026. Los caribeños clasificaron al repechaje intercontinental, pero lo afrontarán con otro DT.
MIGUEL HERRERA: El "Piojo" es el principal señalado por el tremendo fracaso de Costa Rica rumbo al Mundial de 2026.
Luego del empate 0-0 ante Honduras, reportes desde suelo tico informan que Herrera firmará el finiquito que confirma su adiós de Costa Rica.
LUIS FERNANDO TENA: El entrenador mexicano se quedó sin contrato luego del gran accionar de Guatemala en la última fase de la Eliminatoria Mundialista.
Pese a la dura eliminación en la Eliminatoria Mundialista, Luis Fernando Tena quiere seguir dirigiendo a Guatemala para la Copa del Mundo 2030.
"BOLILLO" GÓMEZ: El seleccionador de El Salvador no tiene claro su futuro, luego de quedar eliminados rumbo al Mundial 2026.
"No sé, no sé", manifestó Gómez sobre su continuidad con La Selecta. El colombiano quiere un proceso hasta el 2030, pero el equipo centroamericano tuvo otro fracaso. Gómez tiene contrato hasta diciembre de 2025.
"FANTASMA" FIGUEROA: El seleccionador chileno, que dio el batacazo a Honduras en la Eliminatoria, terminó su contrato con los nicas.
Figueroa, controversial por sus declaraciones en conferencias de prensa, podría seguir vinculado a la Selección de Nicaragua.
Solo la selección de Panamá pudo meterse al Mundial 2026 en Centroamérica.
El resto fracasaron en su intento de meterse a United 2026 por lo que comenzarán la reestructuración inmediata.