La nueva camada de jugadores de Honduras que habrá para el Mundial 2030

Al menos siete jugadores menores de 20 años y con sangre hondureña pueden reforzar a la Selección Nacional para el siguiente proceso eliminatorio

  • 19 de noviembre de 2025 a las 15:03
1 de 10

Tras la eliminación de la Selección Nacional de Honduras del Mundial 2026, varios jugadores han anunciado su retiro de la Bicolor. En contraste, hay varios jóvenes que ya comienzan a levantar la mano para ser parte del proceso hacia el siguiente Mundial. ¿Quiénes son?

 Foto: El Heraldo
2 de 10

Genrich Sille es un joven sub20 que juega de extremo en el FC Den Bosch de la segunda división de Países Bajos y cuenta con nacionalidad catracha. Aún no es contactado por la Federación, pero es una opción.

Foto: Cortesía redes
3 de 10

Johan Chirinos es un volante 10 que ya es parte de la Sub21 de Honduras y milita en el FC Ingolstadt 04 de la tercera división de Alemania.

Foto: Cortesía redes
4 de 10

Yohanner Ruiz es un joven delantero que ya ha sido considerado por el primer equipo del Real Zaragoza de la segunda división de España. Ha sido goleador en sus inferiores y se apunta como opción.

Foto: Cortesía redes
5 de 10

Leonardo Posadas es el capitán del segundo equipo del Hamburgo de Alemania. Puede desempeñarse como volante y defensa y estuvo ya convocado por la Selección Mayor en octubre, pero sin debutar oficialmente. Alemán pero ya eligió representar a Honduras.

Foto: Cortesía redes
6 de 10

Luis Suazo es uno de los hijos de David Suazo y siendo parte de la Bicolor en la reciente Copa Mundial Sub17. Juega en el Sporting Braga, su segundo equipo, y puede ir siendo parte del siguiente proceso.

Foto: Cortesía redes
7 de 10

Nayrobi Vargas es otro joven que está en Europa. Es sub20 y milita en el segundo equipo del Mainz de Alemania. Al igual que Leonardo Posadas, fue citado en octubre y disputó los Juegos Centroamericanos con la "H".

Foto: Cortesía redes
8 de 10

Una nueva opción en la delantera es Mathías Vásquez de Motagua, quien es sub20 y también estuvo con la Bicolor en los últimos Juegos Centroamericanos.

Foto: Cortesía redes
9 de 10

Jorge Alberto Pineda es un joven talento hondureño (18 años, de Tegucigalpa) que destaca como extremo izquierdo en las categorías inferiores del Villarreal CF en España.

Foto: Cortesía redes
10 de 10

¿Keyrol Figueroa? Es una opción porque no ha llegado a debutar oficialmente con la mayor de Estados Unidos, por lo que Honduras lo puede convocar en unos años si EE UU no lo cita.

Foto: Cortesía redes
