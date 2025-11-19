La nueva camada de jugadores de Honduras que habrá para el Mundial 2030

Tras la eliminación de la Selección Nacional de Honduras del Mundial 2026, varios jugadores han anunciado su retiro de la Bicolor. En contraste, hay varios jóvenes que ya comienzan a levantar la mano para ser parte del proceso hacia el siguiente Mundial. ¿Quiénes son?
Genrich Sille es un joven sub20 que juega de extremo en el FC Den Bosch de la segunda división de Países Bajos y cuenta con nacionalidad catracha. Aún no es contactado por la Federación, pero es una opción.
Johan Chirinos es un volante 10 que ya es parte de la Sub21 de Honduras y milita en el FC Ingolstadt 04 de la tercera división de Alemania.
Yohanner Ruiz es un joven delantero que ya ha sido considerado por el primer equipo del Real Zaragoza de la segunda división de España. Ha sido goleador en sus inferiores y se apunta como opción.
Leonardo Posadas es el capitán del segundo equipo del Hamburgo de Alemania. Puede desempeñarse como volante y defensa y estuvo ya convocado por la Selección Mayor en octubre, pero sin debutar oficialmente. Alemán pero ya eligió representar a Honduras.
Luis Suazo es uno de los hijos de David Suazo y siendo parte de la Bicolor en la reciente Copa Mundial Sub17. Juega en el Sporting Braga, su segundo equipo, y puede ir siendo parte del siguiente proceso.
Nayrobi Vargas es otro joven que está en Europa. Es sub20 y milita en el segundo equipo del Mainz de Alemania. Al igual que Leonardo Posadas, fue citado en octubre y disputó los Juegos Centroamericanos con la "H".
Una nueva opción en la delantera es Mathías Vásquez de Motagua, quien es sub20 y también estuvo con la Bicolor en los últimos Juegos Centroamericanos.
Jorge Alberto Pineda es un joven talento hondureño (18 años, de Tegucigalpa) que destaca como extremo izquierdo en las categorías inferiores del Villarreal CF en España.
¿Keyrol Figueroa? Es una opción porque no ha llegado a debutar oficialmente con la mayor de Estados Unidos, por lo que Honduras lo puede convocar en unos años si EE UU no lo cita.