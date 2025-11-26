Kevin López se une a José García y también se marcha del Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.- El Olimpia sigue en ebullición a pesar de que marcha en la primera posición del torneo. El martes se confirmó la salida del defensor José García, quien no entró en los planes del técnico Eduardo Espinel para el partido ante Marathón y se marchó del estadio al solo terminar el mismo del pasado domingo y no esperó a sus compañeros. Este miércoles se ha confirmado que al igual que García, Kevin López, también ha tomado la decisión de dar un paso al costado y no llegó a los entrenamientos. El disgusto del 'Choloma' se debe a que tampoco es del paladar del técnico uruguayo.

La reunión que sostuvo el lunes Eduardo Espinel con la dirigencia del Olimpia fue clara; le dieron el total respaldo para tomar las decisiones y por eso salió José García y ahora Kevin López estaría siguiendo los mismos pasos, pues es la cuarta opción en el ataque melenudo. López solo tenía contrato por un mes más con Olimpia, se le termina en diciembre, pero se ha molestado que a pesar que cuando ingresaba marcaba diferencia, la eliminación frente a la Liga Alajuelense donde falló en la tanda de penales, comenzó a ser señalado.