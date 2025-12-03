¡Tristeza total! Así fue el último adiós al presidente del Marathón, Orinson Amaya

Familiares, amigos, jugadores y aficionados se congregaron para dar el último adiós a Orinson Amaya, quien falleció el pasado lunes.
Después de realizada la misa, el ataúd con Orinson Amaya fue trasladado al cementerio.
Los hinchas del Monstruo Verde realizaron un pasillo especial para despedir a su eterno presidente.
La muerte de Amaya ocurre en un momento significativo para el Marathón, que celebraba sus 100 años de historia, un proyecto que él impulsó con gran entusiasmo.
El verde y rojo, colores de su "hijo", como una vez dijo el presidente, pintaron los alrededores del cementerio.
Los familiares vivieron momentos de extrema tristeza durante el sepelio, reflejando la magnitud de la pérdida.
Quienes no se cansaron de alentar fueron los aficionados en una muestra de agradecimiento por la gestión de Orinson Amaya.
La presencia masiva de personas de diferentes ámbitos demostró el respeto y cariño que se ganó el presidente del Marathón.
La barra y seguidores del equipo se hicieron presentes para homenajear a su presidente, recordado por su cercanía y pasión por el club.
El empresario y presidente del club murió a causa de un infarto, dejando un profundo vacío en la comunidad deportiva.
El padre de Orinson acompañó de principio a fin durante el sepelio de su hijo.
Emil Martínez era muy cercano al presidente verdolaga, quien tuvo confianza para incluirlo en la gestión del club de sus amores.
Durante su presidencia, Amaya logró un título de liga (Clausura 2018), modernizó el Centro de Alto Rendimiento y gestionó la iluminación del Estadio Yankel Rosenthal, entre otros logros.
Pablo Lavallén, entrenador del equipo, parecía consternado por la partida del presidente.
La gestión de Orinson se caracterizó por la estabilidad y la competitividad constante del equipo en la Liga Nacional.
Con la bandera del Marathón descansará eternamente Orinson Amaya.
Con un último adiós cargado de emotividad, la comunidad deportiva despidió al "Presidente Eterno" del Marathón.