  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías

¡Tristeza total! Así fue el último adiós al presidente del Marathón, Orinson Amaya

En un emotivo y multitudinario sepelio, los asistentes lamentaron la pérdida del empresario, recordado por su gestión para salvar al Marathón

  • 03 de diciembre de 2025 a las 11:57
¡Tristeza total! Así fue el último adiós al presidente del Marathón, Orinson Amaya
1 de 17

Familiares, amigos, jugadores y aficionados se congregaron para dar el último adiós a Orinson Amaya, quien falleció el pasado lunes.

 Fotos: Mauricio Ayala, Neptalí Romero
¡Tristeza total! Así fue el último adiós al presidente del Marathón, Orinson Amaya
2 de 17

Después de realizada la misa, el ataúd con Orinson Amaya fue trasladado al cementerio.
¡Tristeza total! Así fue el último adiós al presidente del Marathón, Orinson Amaya
3 de 17

Los hinchas del Monstruo Verde realizaron un pasillo especial para despedir a su eterno presidente.
¡Tristeza total! Así fue el último adiós al presidente del Marathón, Orinson Amaya
4 de 17

La muerte de Amaya ocurre en un momento significativo para el Marathón, que celebraba sus 100 años de historia, un proyecto que él impulsó con gran entusiasmo.
¡Tristeza total! Así fue el último adiós al presidente del Marathón, Orinson Amaya
5 de 17

El verde y rojo, colores de su "hijo", como una vez dijo el presidente, pintaron los alrededores del cementerio.
¡Tristeza total! Así fue el último adiós al presidente del Marathón, Orinson Amaya
6 de 17

Los familiares vivieron momentos de extrema tristeza durante el sepelio, reflejando la magnitud de la pérdida.
¡Tristeza total! Así fue el último adiós al presidente del Marathón, Orinson Amaya
7 de 17

Quienes no se cansaron de alentar fueron los aficionados en una muestra de agradecimiento por la gestión de Orinson Amaya.
¡Tristeza total! Así fue el último adiós al presidente del Marathón, Orinson Amaya
8 de 17

La presencia masiva de personas de diferentes ámbitos demostró el respeto y cariño que se ganó el presidente del Marathón.
¡Tristeza total! Así fue el último adiós al presidente del Marathón, Orinson Amaya
9 de 17

La barra y seguidores del equipo se hicieron presentes para homenajear a su presidente, recordado por su cercanía y pasión por el club.
¡Tristeza total! Así fue el último adiós al presidente del Marathón, Orinson Amaya
10 de 17

El empresario y presidente del club murió a causa de un infarto, dejando un profundo vacío en la comunidad deportiva.
¡Tristeza total! Así fue el último adiós al presidente del Marathón, Orinson Amaya
11 de 17

El padre de Orinson acompañó de principio a fin durante el sepelio de su hijo.
¡Tristeza total! Así fue el último adiós al presidente del Marathón, Orinson Amaya
12 de 17

Emil Martínez era muy cercano al presidente verdolaga, quien tuvo confianza para incluirlo en la gestión del club de sus amores.
¡Tristeza total! Así fue el último adiós al presidente del Marathón, Orinson Amaya
13 de 17

Durante su presidencia, Amaya logró un título de liga (Clausura 2018), modernizó el Centro de Alto Rendimiento y gestionó la iluminación del Estadio Yankel Rosenthal, entre otros logros.
¡Tristeza total! Así fue el último adiós al presidente del Marathón, Orinson Amaya
14 de 17

Pablo Lavallén, entrenador del equipo, parecía consternado por la partida del presidente.
¡Tristeza total! Así fue el último adiós al presidente del Marathón, Orinson Amaya
15 de 17

La gestión de Orinson se caracterizó por la estabilidad y la competitividad constante del equipo en la Liga Nacional.
¡Tristeza total! Así fue el último adiós al presidente del Marathón, Orinson Amaya
16 de 17

Con la bandera del Marathón descansará eternamente Orinson Amaya.
¡Tristeza total! Así fue el último adiós al presidente del Marathón, Orinson Amaya
17 de 17

Con un último adiós cargado de emotividad, la comunidad deportiva despidió al "Presidente Eterno" del Marathón.
Cargar más fotos