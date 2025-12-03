Banfield fue allanado debido a una investigación por lavado de dinero

El argentino recientemente había renovado con la institución después de evitar el descenso de categoría.
Hace pocos días la continuidad de Pedro Troglio, exentrenador del Olimpia, se garantizó al renovar contrato con Banfield luego de salvar la categoría en la primera división de Argentina.
El subcampeón del mundo con Argentina llegó al club en abril de 2025.
En la escuadra verdiblanca también juega Rodrigo Auzmendia, exjugador del Motagua.
Sin embargo, las sonrisas duraron poco y la nubosidad llegó al 'Taladro' tras un allanamiento de su sede social por una investigación por presunto lavado de dinero y evasión fiscal.
Diario Olé informó que surgió otro percance para Banfield una nueva inhibición en este caso por el pase del futbolista Erik López por aproximadamente 280.000 dólares.
El caso alcanza también relaciona al presidente de la Asociación del Fútbol Argentina (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.
Esto significa que será un grave problema para el nuevo mercado de fichajes en un campeonato donde están llamados a evitar el descenso de entrada.
El medio deportivo argentino dio a conocer que "el entrenador aseguró que firmó con el club hasta diciembre de 2026 pero que para asegurar su permanencia hay situaciones por resolver".
Y agregaron que sobre su continuidad, el DT sembró dudas: “Si seguimos inhibidos y no podemos traer a nadie, es complejo que siga, porque es necesario rearmar el equipo. Si puedo mantener a los jugadores que pedí para fortalecer el grupo, me gustaría quedarme”.
Por su parte, Banfield comunicó: "Desde el club nos pusimos a entera disposición de la justicia colaborando con todo lo necesario para que puedan desarrollar la investigación".
Con esta nueva sanción, el Taladro acumula cuatro inhibiciones y peligra la posibilidad de inscribir nuevos futbolistas en caso de no regularizar su situación: deberá pagar aproximadamente 1.300.000 dólares en los próximos meses para levantar todas sus deudas.