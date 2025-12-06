Partido Nacional sigue recibiendo copias físicas de las actas departamentales

Tegucigalpa, Honduras.- Desde el búnker del Partido Nacional, las autoridades de la institución política y la Comisión Nacional de Campaña recibieron este sábado -6 de diciembre- las copias físicas de las actas totales provenientes del departamento de Francisco Morazán y Copán.

Del primer departamento en mención, según constataron en pantalla, se recibió un total de 90,524 votos a favor de su candidato presidencial, Nasry "Tito" Asfura, únicamente de 27 municipios, excluyendo al Distrito Central.

Este último, según mencionaron, es un conteo aparte que muestra otra carga de votos a favor de su candidato, según aclaró el coordinador del Partido Nacional, Blas Ramos.