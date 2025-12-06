Partido Nacional sigue recibiendo copias físicas de las actas departamentales

“Acta mata relato" es ahora el lema del Partido Nacional tras la revisión de actas en las que, según lo afirman ellos, han demostrado su gane seguro en las elecciones

    La candidata a designada presidencial, María Antonieta Mejía, encabezó la presentación de los paquetes recibidos.

     Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
  • 06 de diciembre de 2025 a las 13:07

Tegucigalpa, Honduras.- Desde el búnker del Partido Nacional, las autoridades de la institución política y la Comisión Nacional de Campaña recibieron este sábado -6 de diciembre- las copias físicas de las actas totales provenientes del departamento de Francisco Morazán y Copán.

Del primer departamento en mención, según constataron en pantalla, se recibió un total de 90,524 votos a favor de su candidato presidencial, Nasry "Tito" Asfura, únicamente de 27 municipios, excluyendo al Distrito Central.

Este último, según mencionaron, es un conteo aparte que muestra otra carga de votos a favor de su candidato, según aclaró el coordinador del Partido Nacional, Blas Ramos.

En Francisco Morazán, para Salvador Nasralla, del Partido Liberal, lo respaldan un total de más de 63 mil votos, mientras que Rixi Moncada, de Libertad y Refundación (Libre), cuenta con más de 38 mil votos.

Copia de actas recibidas por Francisco Morazán

 (Foto: Emilio Flores| EL HERALDO)

Según explicaron los encargados anteriormente, el partido ya contaba con las versiones digitales remitidas por las estructuras territoriales, pero ahora están concentrando el material físico para contrastarlo, revisarlo y ponerlo a disposición de cualquier veeduría interna o externa.

De igual manera, del departamento de Copán, "Tito" Asfura obtuvo un total de 76,194 votos, Nasralla con 62,593 votos, mientras que Rixi cuenta con 29,520 votos. Todo esto según los datos que mostró el partido, mismos que serán revelados y comprobados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Copia de actas recibidas por Copán.

(Foto: Emilio Flores| EL HERALDO)

Antes de estas actas, según informó la dirigencia de campaña, ya se han entregado actas completas de Intibucá y Choluteca, mientras que el resto de los departamentos continuará remitiendo la documentación.

