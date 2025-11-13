Urtecho: "A veces el silencio es una manera de hablar; creemos que desestimaron la propuesta"

Tegucigalpa, Honduras.- El director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, compareció este jueves para referirse a la falta de respuesta a la propuesta planteada al Consejo Nacional Electoral (CNE) de facilitar pagos anticipados para el transporte del material requerido para ejercer el sufragio el próximo 30 de noviembre.

"Nosotros no hemos recibido contestación alguna de los consejeros del CNE, a veces el silencio también es una forma de hablar y nosotros creemos que desestimaron la propuesta", manifestó.

El representante de la iniciativa privada aseguró que "estamos aquí para fortalecer la democracia, el estado de derecho y la atracción de las inversiones".