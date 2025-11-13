Urtecho: "A veces el silencio es una manera de hablar; creemos que desestimaron la propuesta"

Tegucigalpa, Honduras.- El director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, compareció este jueves para referirse a la falta de respuesta a la propuesta planteada al Consejo Nacional Electoral (CNE) de facilitar pagos anticipados para el transporte del material requerido para ejercer el sufragio el próximo 30 de noviembre.
"Nosotros no hemos recibido contestación alguna de los consejeros del CNE, a veces el silencio también es una forma de hablar y nosotros creemos que desestimaron la propuesta", manifestó.
El representante de la iniciativa privada aseguró que "estamos aquí para fortalecer la democracia, el estado de derecho y la atracción de lasCN28165447 inversiones".
De su parte, la presidenta del Cohep, Anabel Gallardo, publicó en su cuenta de X que "el pueblo hondureño tiene la oportunidad de demostrarle al mundo su madurez democrática este próximo 30 de noviembre. Nos jugamos la estabilidad económica, la paz social y nuestra posición internacional".
"El Cohep está con la ciudadanía, que quiere elecciones transparentes, un proceso electoral en paz y limpio y que se respete su voto. Haremos todo lo posible para que así sea", añadió.
En relación con la ampliación del estado de excepción en el territorio hondureño, Urtecho cuestionó que no tiene legalidad.