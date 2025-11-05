El 44% de los universitarios piensan en irse del país, revela estudio de la UNAH

Tegucigalpa, Honduras.- Una nueva encuesta realizada por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) muestra datos preocupantes sobre la intensión que tienen los jóvenes de salir del país para tener un mejor futuro. El informe elaborado por el Observatorio de Migraciones Internacional de Honduras (OMIH-UNAH) señala que el 44% de los jóvenes universitarios tienen expectativa de migrar hacia países como Estados Unidos, España o Canadá. A través de una encuesta realizada en junio de este año a 35,419 estudiantes de la máxima casa de estudios a nivel nacional, se realizó la Características de Estudiantes universitarios de UNAH con Expectativa Migratoria. Los datos muestran que la intención de salir del territorio hondureño es más alta en las mujeres, con el 61%, frente al 39% de los hombres.

El 72% de los que mostraron sus deseo de migrar son personas que no cuentan con empleo; por lo que el 65% de ellos piensa incluso salir antes de terminar sus estudios. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Así mismo, el 13% indicó que ya tienen planeado irse de Honduras en los próximos 12 meses para vivir en el exterior de manera indeterminada. Para el director del observatorio, César Castillo, los resultados del estudio representa un fuerte impacto para el desarrollo del país a largo plazo. "Para el país significa un problema en cuanto al desarrollo, porque no estamos aprovechando el bono demográfico, no estamos aprovechando la situación de estos jóvenes para poder desarrollar el territorio", dijo. Respecto a las edades, el 63% de los encuestados que reflejaron expectativa de migrar son jóvenes entre 20 y 31 años.

Estados Unidos es la nación que representa el primer destino para los que desean irse del país, el 46% indicó migrar hacia territorio estadounidense; seguido por España (23%) y Canadá (11%). Entre las principales razones de la expectativa a migrar destaca el desempleo, bajos ingresos, la búsqueda de mejor empleo y la reunificación familiar 14%. "Es preocupante porque a pesar de toda la política para evitar la migración, los hondureños siguen pensando en irse del territorio y es alarmante que a nivel de estudiantes de la universidad estén pensando en migrar", dijo Castillo. Aunque la encuesta se realizó a los estudiantes de la UNAH, es una clara muestra de la intención que tienen los jóvenes hondureños de salir del país, debido a que no ven un mejor futuro si se quedan, señalan los analistas. "La situación es clara, no encuentran un futuro en el país, no ven ellos que pueden tener oportunidades laborales en Honduras de acuerdo de acuerdo a su formación y al esfuerzo que han hecho para poder estudiar y graduarse en universidad, por lo tanto consideran que la mejor solución para mejorar sus condiciones de vida es irse", lamentó el experto.