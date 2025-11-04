Diputados de oposición trasladan sesión a Iglesia Vida Abundante ante bloqueo policial en el Congreso

Tegucigalpa, Honduras.- Como ya se ha vuelto costumbre en las últimas semanas, los accesos al Congreso Nacional se encuentran bloqueados y la sesión extraordinaria convocada por los diputados de oposición no se estaría desarrollando en el interior, ni en los bajos del hemiciclo, como se tenía previsto.

Los diputados -convocados para las 3 de la tarde- decidieron trasladarse a otro punto de la capital, luego de encontrarse con los portones del Legislativo blindados y un fuerte contingente policial que impidió su ingreso. La nueva sede de la sesión extraordinaria será la Iglesia Vida Abundante, ubicada en la colonia Las Colinas.

Según confirmaron varios legisladores, la reunión se traslada al templo evangélico para continuar con la agenda de la sesión a la que fueron convocados. El hemiciclo permanece rodeado por agentes de seguridad y decenas de manifestantes afectados de Koriun, quienes exigen justicia tras ser víctimas de una estafa.