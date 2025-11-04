Diputados de oposición trasladan sesión a Iglesia Vida Abundante ante bloqueo policial en el Congreso

Tegucigalpa, Honduras.- Como ya se ha vuelto costumbre en las últimas semanas, los accesos al Congreso Nacional se encuentran bloqueados y la sesión extraordinaria convocada por los diputados de oposición no se estaría desarrollando en el interior, ni en los bajos del hemiciclo, como se tenía previsto.
Los diputados -convocados para las 3 de la tarde- decidieron trasladarse a otro punto de la capital, luego de encontrarse con los portones del Legislativo blindados y un fuerte contingente policial que impidió su ingreso. La nueva sede de la sesión extraordinaria será la Iglesia Vida Abundante, ubicada en la colonia Las Colinas.
Según confirmaron varios legisladores, la reunión se traslada al templo evangélico para continuar con la agenda de la sesión a la que fueron convocados. El hemiciclo permanece rodeado por agentes de seguridad y decenas de manifestantes afectados de Koriun, quienes exigen justicia tras ser víctimas de una estafa.
La cita, programada para las 3:00 de la tarde, no pudo iniciar a la hora establecida pese a la presencia de varios diputados. “No hay garantías de seguridad, vamos a ir a un lugar tranquilo. En estos momentos no es de mostrar cobardía, sino firmeza”, expresó el diputado nacionalista Jorge Zelaya, al insinuar el traslado de la sesión.
Por su parte, la diputada Fátima Mena denunció que el acceso al hemiciclo les fue negado. “La institucionalidad ha sido asaltada por Libre. Estamos en el Congreso Nacional, queremos entrar a nuestro recinto de trabajo y se nos ha impedido”, declaró.
La sesión fue reprogramada para este mismo martes a las 4:30 de la tarde, en medio de un ambiente de tensión política y reclamos ciudadanos en los alrededores del Legislativo.