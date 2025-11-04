"Tenemos un video": Juventud de Honduras denuncia a funcionarios actuales por "boicot contra las elecciones"

Tegucigalpa, Honduras.- El movimiento denominado Juventud de Honduras se presentó ante el Ministerio Público (MP) este martes para interponer una denuncia en contra de tres funcionarios del Estado. De acuerdo con las declaraciones de los jóvenes, poseen una memoria USB que contiene videos y audios donde se evidencia a funcionarios conspirando contra el proceso electoral. “Tenemos un video de tres minutos con 33 segundos que demuestra cómo un alto funcionario del Estado y una diputada propietaria del partido de gobierno boicotean la voluntad popular”, indicó uno de los jóvenes, aunque sin revelar los nombres.

Señaló que se trata de “un boicot orquestado desde una Secretaría de Estado para manipular el proceso electoral, donde se evidencia cómo personas cercanas a ellos reciben cheques de hasta 200,000 lempiras”. Los jóvenes exigieron al fiscal general, Johel Zelaya, hacer de conocimiento público el contenido de la memoria que presentaron como medio de prueba. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “Exigimos al fiscal que en 24 horas le dé conocimiento al pueblo hondureño de quiénes son estas denuncias, de qué funcionarios y de qué diputada hablamos”, manifestaron. “Así como hace unos días él ofreció una conferencia de prensa por un tema de interés nacional, le pedimos que, con la misma inmediatez, hable al pueblo hondureño con la verdad y diga a quién estamos denunciando”, añadieron.