La Asociación de Pastores rechaza intentos de alterar el orden democrático en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Ante la reciente tensión política que se ha registrado en el país, la Asociación de Pastores de Tegucigalpa (APT) manifestó su rechazo a cualquier intento de interrumpir el orden democrático o sabotear las elecciones generales de 2025.

Mediante un comunicado también insto a los líderes políticos a evitar llamados a manifestaciones públicas que puedan generar inestabilidad en el país.

La APT subrayó que los más de cuatro millones de evangélicos en Honduras ejercerán su derecho al voto en un proceso transparente y advirtió que no reconocerán a ningún gobernante que no surja de la elección popular.

"No duden que seremos garantes como auditores sociales", afirmó la organización.