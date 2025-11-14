Gobierno afirma que negocia con EE UU quitar aranceles a productos hondureños

Tegucigalpa, Honduras.- Fredis Cerrato, ministro de Desarrollo Económico, salió al paso de parte del gobierno luego que Estados Unidos anunciara acuerdos con El Salvador, Guatemala, Argentina y Ecuador para quitar aranceles a varios productos exportados al país del norte. El funcionario afirmó que Honduras no se ha quedado fuera de un acuerdo con la administración de Donald Trump, por el contrario, se encuentran en ese proceso, adujo.

Cerrato indicó que "estamos en este proceso y es la Cancillería quien maneja la parte política y esta Secretaría maneja la parte comercial. Hoy se ha enviado al Departamento de Comercio de EE UU la carta de confidencialidad que no es la negociación en sí, sino que establece ese concepto de confidencialidad de una negociación". Diversos sectores como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) criticaron al mandato de Xiomara Castro por no lograr eliminar los aranceles del 10% a productos como el banano, cacao, entre otros; afirmando los empresarios que relaciones con Venezuela no generan beneficios para Honduras con EE UU. "Lo que se va a negociar está por verse y sí observamos de la lectura que publicó la Casa Blanca de los acuerdos que tiene con Guatemala y El Salvador y lo que se puede observar son más condiciones y beneficios que establece EE UU para aperturar el mercado y llegar con más productos", adujo Cerrato.

Agregó: "Lo que dicen al final no es que ya tienen establecido eliminar el arancel, lo que dicen es que ciertos productos pueden verse beneficiados si son aquellos que no produce EE UU, o sea que están en proceso de negociación" en relación al acuerdo de EE UU con Guatemala y El Salvador. Volvió a decir que "Honduras no está fuera nada, Honduras está en el proceso. Somos parte del Triángulo Norte, pero no hemos sido invitados como grupo o como Triángulo Norte para hacer negociaciones". Finalmente opinó: "Honduras debería ser beneficiada eliminándole ese 10% a partir del Cafta porque debería ser recíproco en virtud que todos los productos que entran de EE UU ingresan libre de arancel".