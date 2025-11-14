  1. Inicio
  2. · Honduras

Gobierno afirma que negocia con EE UU quitar aranceles a productos hondureños

Luego que EE UU anunciara acuerdos con El Salvador y Guatemala, el ministro Fredis Cerrato de Desarrollo Económico aseguró que no han sido excluidos de las negociaciones

  • 14 de noviembre de 2025 a las 16:55
Gobierno afirma que negocia con EE UU quitar aranceles a productos hondureños

Desde el gobierno afirmaron que hay negociaciones con EE UU para quitar el 10% de arancel en diversos productos.

Foto: Cortesía gobierno

Tegucigalpa, Honduras.- Fredis Cerrato, ministro de Desarrollo Económico, salió al paso de parte del gobierno luego que Estados Unidos anunciara acuerdos con El Salvador, Guatemala, Argentina y Ecuador para quitar aranceles a varios productos exportados al país del norte.

El funcionario afirmó que Honduras no se ha quedado fuera de un acuerdo con la administración de Donald Trump, por el contrario, se encuentran en ese proceso, adujo.

EE UU deja en cero aranceles a 4 países, Honduras queda fuera por el momento

Cerrato indicó que "estamos en este proceso y es la Cancillería quien maneja la parte política y esta Secretaría maneja la parte comercial. Hoy se ha enviado al Departamento de Comercio de EE UU la carta de confidencialidad que no es la negociación en sí, sino que establece ese concepto de confidencialidad de una negociación".

Diversos sectores como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) criticaron al mandato de Xiomara Castro por no lograr eliminar los aranceles del 10% a productos como el banano, cacao, entre otros; afirmando los empresarios que relaciones con Venezuela no generan beneficios para Honduras con EE UU.

"Lo que se va a negociar está por verse y sí observamos de la lectura que publicó la Casa Blanca de los acuerdos que tiene con Guatemala y El Salvador y lo que se puede observar son más condiciones y beneficios que establece EE UU para aperturar el mercado y llegar con más productos", adujo Cerrato.

Exclusión de Honduras en acuerdos de EE UU pone en riesgo su competitividad, dicen expertos

Agregó: "Lo que dicen al final no es que ya tienen establecido eliminar el arancel, lo que dicen es que ciertos productos pueden verse beneficiados si son aquellos que no produce EE UU, o sea que están en proceso de negociación" en relación al acuerdo de EE UU con Guatemala y El Salvador.

Volvió a decir que "Honduras no está fuera nada, Honduras está en el proceso. Somos parte del Triángulo Norte, pero no hemos sido invitados como grupo o como Triángulo Norte para hacer negociaciones".

Finalmente opinó: "Honduras debería ser beneficiada eliminándole ese 10% a partir del Cafta porque debería ser recíproco en virtud que todos los productos que entran de EE UU ingresan libre de arancel".

“Por prácticas antidemocráticas y malas relaciones con EE UU, exportar es más caro”: Maribel Espinoza

El 13 de noviembre, la Casa Blanca hizo oficial acuerdos con Ecuador, Argentina, Guatemala y El Salvador para eliminar en algunos productos los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump desde el mes de abril.

A cambio, el acuerdo marco contempla que estas naciones reducirán o eliminarán aranceles en sectores clave para los Estados Unidos como maquinaria, productos de salud, bienes de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), químicos, motores de vehículos y ciertos productos agrícolas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Julio Cruz
Julio Cruz
Periodista

Periodista desde 2012. Ha trabajado en televisión, radio y prensa escrita; además de desempeñarse como periodista deportivo. Redactor de contenidos en la fuentes de Casa Presidencial, Relaciones Exteriores, Embajadas acreditadas en Honduras y otras. Graduado en la UNAH.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias