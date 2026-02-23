El gobierno de Nasry Asfura realizará su primer Consejo de Ministros este martes

Tegucigalpa, Honduras.- A 28 días de haber asumido la presidencia de la República, Nasry Asfura encabezará este martes 24 de febrero, a las 6:00 de la tarde, su primer Consejo de Ministros, una reunión que marcará el arranque formal de la coordinación política y administrativa de su gestión. El anuncio fue confirmado por el ministro de Comunicación y Estrategia, José Argueta, donde anunció que se discutirán varios temas de la agenda del mandatario. La cita se da luego de que, hasta ayer, el mandatario continuara oficializando nombramientos de funcionarios, con lo que prácticamente completa casi el 100% de su equipo de gobierno.

En estas primeras semanas, la designación de ministros, viceministros y directores de instituciones descentralizadas ha sido constante, en un proceso acelerado ante la ausencia de una transición ordenada con la administración anterior. La falta de traspaso de información y de equipos técnicos ha obligado a varios funcionarios a "empezar de cero", según han reconocido distintas autoridades. Desde la revisión de contratos y estados financieros hasta la verificación de inventarios y proyectos en ejecución, las nuevas autoridades han tenido que realizar diagnósticos preliminares en cada dependencia para conocer la situación real en que reciben las instituciones. Por lo que también se espera que cada funcionario brinde de forma detallada los hallazgos encontrados en cada entidad del Estado, la cual se ha asumido hace unas semanas en el caso de los primeros nombramientos.

Agenda

Entre los temas centrales que se abordarán en el Consejo de Ministros figuran las emergencias declaradas en salud y en infraestructura vial. En el caso del sector sanitario, el gobierno decretó emergencia ante el desabastecimiento de medicamentos, las deudas acumuladas con proveedores y las deficiencias en hospitales públicos, lo que permitirá realizar compras directas y agilizar procesos para garantizar insumos y atención a la población. En cuanto a carreteras, la emergencia responde al deterioro de la red vial, agravado por las lluvias y la falta de mantenimiento en tramos estratégicos.