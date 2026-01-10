  1. Inicio
Asesinan a tres personas al interior de una vivienda en Olanchito, Yoro

Sujetos armados irrumpieron en un domicilio para ejecutar a tres adultos, luego de obligar a los menores de edad a abandonar el inmueble

  • Actualizado: 10 de enero de 2026 a las 09:05
Agentes policiales acordonan la escena del triple homicidio ocurrido en la comunidad de Tejeras, en Olanchito, Yoro.

 Foto: cortesía Canal 23 Olanchito, Yoro

Olanchito, Yoro.- Un hecho violento se registró durante la madrugada de este sábado en la comunidad de Tejeras, en Olanchito, en el que tres personas fueron asesinadas con armas de fuego dentro de una vivienda.

Las víctimas fueron identificadas como Carlos Roberto Martínez, originario de Santa Bárbara; Edgardo Martínez; y Nely Vallecillo Trochez, quien, según versiones preliminares, mantenía una relación sentimental con Carlos Roberto.

De acuerdo con testigos, varios sujetos desconocidos llegaron al inmueble y obligaron a los niños que se encontraban en el interior a salir de la vivienda. Minutos después, abrieron fuego contra los adultos, quienes murieron de manera inmediata.

Durante el ataque, una mujer resultó herida por impacto de bala y fue trasladada de emergencia a un centro asistencial.

Las autoridades informaron que su estado de salud permanece reservado.

Tras el hecho, equipos de la Policía Nacional y del Ministerio Público se desplazaron al lugar para realizar el levantamiento de indicios e iniciar las investigaciones, con el fin de esclarecer el crimen e identificar a los responsables.

