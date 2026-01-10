Asesinan a tres personas al interior de una vivienda en Olanchito, Yoro

Olanchito, Yoro.- Un hecho violento se registró durante la madrugada de este sábado en la comunidad de Tejeras, en Olanchito, en el que tres personas fueron asesinadas con armas de fuego dentro de una vivienda.

Las víctimas fueron identificadas como Carlos Roberto Martínez, originario de Santa Bárbara; Edgardo Martínez; y Nely Vallecillo Trochez, quien, según versiones preliminares, mantenía una relación sentimental con Carlos Roberto.

De acuerdo con testigos, varios sujetos desconocidos llegaron al inmueble y obligaron a los niños que se encontraban en el interior a salir de la vivienda. Minutos después, abrieron fuego contra los adultos, quienes murieron de manera inmediata.