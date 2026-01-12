Cae hombre que mató a menor de edad en Talanga, Francisco Morazán

Talanga, Honduras.- Un hombre de 28 años fue capturado en las últimas horas como principal sospechoso del asesinato de una menor de 17 años, en un hecho violento ocurrido en la aldea Río Dulce, municipio de Talanga, departamento de Francisco Morazán. De acuerdo con el informe preliminar, el crimen se registró cuando la adolescente resultó gravemente herida por disparos de arma de fuego. Pese a que fue trasladada de emergencia a un centro asistencial, el médico personal confirmó que ya no presentaba signos vitales al momento de su ingreso.

Tras el ataque, equipos policiales iniciaron un operativo de búsqueda en la zona, logrando ubicar al sospechoso cuando presuntamente intentaba darse cuenta de la fuga. La captura se produjo en la colonia Evelio Cruz, donde fue interceptado por los agentes. Durante el arresto, al individuo se le decomisó un arma de fuego de fabricación artesanal, la cual habría sido utilizada para cometer el crimen, según las primeras investigaciones. El detenido, originario del municipio de Talanga , fue trasladado junto a la evidencia a las oficinas de investigaciones correspondientes para continuar con el proceso legal ante la autoridad competente. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.