Capturan a hombre acusado de cometer el delito de femicidio en Esquías, Comayagua

Tegucigalpa, Honduras.-Por considerarlo responsable de cometer los delitos de femicidio y porte ilegal de armas, agentes de la Policía Nacional, capturaron a un hombre en atención a una orden judicial. La acción la ejecutaron los funcionarios policiales en un operativo en la aldea Jutiapa del municipio de Esquías, Comayagua, donde detuvieron al hombre de 30 años, originario y residente en el lugar.

Al capturado se le señala de ser el responsable de haberle quitado la vida a una mujer que fue identificada como Blanca Lidia Donaire Guerrero. El crimen se registró en abril de presente año, por lo que el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua emitió la orden de captura el 7 de octubre de 2025.