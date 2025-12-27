  1. Inicio
Capturan a hombre acusado de cometer el delito de femicidio en Esquías, Comayagua

Agentes de la Policía Nacional ejecutaron una orden de captura que había sido emitida en los Juzgados de Comayagua en contra del implicado en el femicidio

  • Actualizado: 27 de diciembre de 2025 a las 11:36
Agentes de la Policía Nacional capturaron al hombre de 30 años de edad a quien se le acusa de haberle quitado la vida a Blanca Lidia Donaire Guerrero en el municipio de Esquías, Comayagua.

FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-Por considerarlo responsable de cometer los delitos de femicidio y porte ilegal de armas, agentes de la Policía Nacional, capturaron a un hombre en atención a una orden judicial.

La acción la ejecutaron los funcionarios policiales en un operativo en la aldea Jutiapa del municipio de Esquías, Comayagua, donde detuvieron al hombre de 30 años, originario y residente en el lugar.

Capturan hombre por asesinato de una mujer; llevaba un mes prófugo

Al capturado se le señala de ser el responsable de haberle quitado la vida a una mujer que fue identificada como Blanca Lidia Donaire Guerrero.

El crimen se registró en abril de presente año, por lo que el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua emitió la orden de captura el 7 de octubre de 2025.

Capturan hombre que asfixió a su esposa en Comayagua

Producto de las labores de inteligencia y seguimiento, los agentes de investigación localizaron al hombre que estaba en condición de fugitivo y fue capturado para que responda ante las autoridades competentes por los delitos que se le imputan.

El detenido fue trasladado al juzgado que solicitó la formal detención para continuar con el proceso que establece la ley.

Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

