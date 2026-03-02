  1. Inicio
Capturan a dos sospechosos por el asesinato de una mujer en Orica

En la vivienda de los implicados se encontraron prendas de vestir con supuestas manchas de sangre y un machete que habría sido utilizado en el crimen

Los sospechosos fueron detenidos por elementos de la Policía Nacional de Honduras.

 Foto: Cortesía.

Orica, Francisco Morazán.- Dos hombres fueron capturados en menos de 24 horas, señalados como presuntos responsables del asesinato de una mujer en el municipio de Orica.

La detención se produjo tras un operativo ejecutado en la aldea Joya del Quebracho, luego de que las autoridades desarrollaron labores de búsqueda e investigación relacionadas con el hecho violento que conmocionó a la comunidad.

Los detenidos, de 34 y 43 años de edad, son considerados sospechosos directores del crimen; uno de ellos es conocido con el alias de “Chaleco”. Ambos fueron requeridos tras la recopilación de indicios técnicos y testimoniales que los vincularían con el caso.

Durante las diligencias realizadas en la vivienda de los sospechosos, se encontraron prendas de vestir que pertenecerían a la víctima y que presentaban manchas oscuras similares a sangre. Además, se decomisó un arma blanca tipo machete que habría sido utilizada para cometer el hecho.

La víctima fue identificada como Florida Bernarda Ramírez Bejarano, cuya muerte generó consternación entre los pobladores, quienes la describieron como una persona apreciada en la zona.

Pariente fue quien planeó secuestro de anciana en Olanchito

De acuerdo con versiones preliminares, la noche en que se reportó su desaparición, varios vecinos observaron a individuos trasladando un bulto envuelto en una cobija, que posteriormente fue abandonado en un callejón de la aldea.

Los sospechosos serán remitidos ante las autoridades competentes para continuar con el proceso legal correspondiente, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer completamente el caso.

