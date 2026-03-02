Capturan a dos sospechosos por el asesinato de una mujer en Orica

Orica, Francisco Morazán.- Dos hombres fueron capturados en menos de 24 horas, señalados como presuntos responsables del asesinato de una mujer en el municipio de Orica.

La detención se produjo tras un operativo ejecutado en la aldea Joya del Quebracho, luego de que las autoridades desarrollaron labores de búsqueda e investigación relacionadas con el hecho violento que conmocionó a la comunidad.

Los detenidos, de 34 y 43 años de edad, son considerados sospechosos directores del crimen; uno de ellos es conocido con el alias de “Chaleco”. Ambos fueron requeridos tras la recopilación de indicios técnicos y testimoniales que los vincularían con el caso.

Durante las diligencias realizadas en la vivienda de los sospechosos, se encontraron prendas de vestir que pertenecerían a la víctima y que presentaban manchas oscuras similares a sangre. Además, se decomisó un arma blanca tipo machete que habría sido utilizada para cometer el hecho.

La víctima fue identificada como Florida Bernarda Ramírez Bejarano, cuya muerte generó consternación entre los pobladores, quienes la describieron como una persona apreciada en la zona.