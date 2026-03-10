  1. Inicio
Motociclista atropella y mata a mujer en Villanueva, Cortés

Sipriana Molina Milla se dirigía hacia su trabajo cuando fue embestida por el motociclista

Sipriana Molina Milla tenía 74 años de edad; la mujer murió atropellada por una motocicleta.

 Foto: Cortesía.

Villanueva, Cortés.- Una mujer perdió la vida la mañana de ayer al ser atropellada por un motociclista en el puente intercambiador del municipio de Villanueva, Cortés.

Una hija de la mujer que llegó a la escena la identificó como Sipriana Molina Milla, de 74 años de edad.

Entre el llanto, dijo que su progenitora era originaria y residente de la comunidad de El Venado, siempre de Villanueva, y que se dirigía hacia su trabajo como empleada doméstica cuando ocurrió el percance que acabó con su existencia.

Autoridades policiales que se hicieron presentes para acordonar la zona dijeron que el hecho ocurrió como a las 6:00 am.

Informaron que un equipo realizó las diligencias del caso para tratar de dar con el desfile del responsable.

