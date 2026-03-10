Motociclista atropella y mata a mujer en Villanueva, Cortés

Una hija de la mujer que llegó a la escena la identificó como Sipriana Molina Milla, de 74 años de edad.

Villanueva, Cortés.- Una mujer perdió la vida la mañana de ayer al ser atropellada por un motociclista en el puente intercambiador del municipio de Villanueva, Cortés.

Entre el llanto, dijo que su progenitora era originaria y residente de la comunidad de El Venado, siempre de Villanueva, y que se dirigía hacia su trabajo como empleada doméstica cuando ocurrió el percance que acabó con su existencia.

Autoridades policiales que se hicieron presentes para acordonar la zona dijeron que el hecho ocurrió como a las 6:00 am.

Informaron que un equipo realizó las diligencias del caso para tratar de dar con el desfile del responsable.