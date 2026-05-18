EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Foto del día
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Tictac
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Videos Honduras
33 municipios serán intervenidos por emergencia de sequía en Honduras
Un total de 33 municipios serán intervenidos ante la emergencia por sequía en Honduras, como parte de las acciones para atender la situación en las zonas afectadas.
Alex Pérez
seguir +
Actualizado: 18 de mayo de 2026 a las 15:50
El Heraldo Videos
Videos Honduras
AMDC y Embajada de Japón remodelan la Plaza Japón en el bulevar Suyapa
Marbin López
Videos Honduras
33 municipios serán intervenidos por emergencia de sequía en Honduras
Alex Pérez
Videos Honduras
“Es un buen precedente”: Alia Kafati respalda citación del MP a Luis Redondo y Comisión Permanente
Elvis Mendoza
Videos Honduras
“Persecución política es la canción que van a utilizar”: Zambrano sobre citación del MP a Luis Redondo y Comisión Permanente
Elvis Mendoza
Videos Honduras
Honduras bajo vigilancia climática por inicio de la temporada ciclónica 2026
Jefry Sánchez
Videos Honduras
¿Cómo les irá a las selecciones de Concacaf en el Mundial 2026?
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
¿En qué ha gastado la administración de Juan Diego Zelaya el presupuesto para la alcaldía del Distrito Central?
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Juan Diego Zelaya prometió reactivar el Trans-450 en 27 meses: ¿cómo avanza?
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
¿Cuándo habilitará Juan Diego Zelaya el proyecto de casas en Villa Solidaridad?
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Juan Diego explica cómo avanza la construcción de la represa San José en la capital
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Mayra Oyuela: “La tradición oral de mi abuela fue mi primer acercamiento a la poesía”
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Mayra Oyuela reivindica la voz femenina en la literatura hondureña: “Hemos roto los diques de la censura”
Jefry Sánchez