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33 municipios serán intervenidos por emergencia de sequía en Honduras

Un total de 33 municipios serán intervenidos ante la emergencia por sequía en Honduras, como parte de las acciones para atender la situación en las zonas afectadas.

  • Actualizado: 18 de mayo de 2026 a las 15:50
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