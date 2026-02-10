Hijo de Romeo Vásquez asegura que el exjefe militar ya no está en la montaña

Tegucigalpa, Honduras.- Jesús Vásquez, hijo del exjefe de las Fuerzas Armadas (FF AA) Romeo Vásquez Velásquez, aseguró que su padre ya no se encuentra en la montaña, donde habría permanecido durante varios meses prófugo de la justicia. “Mi papá ya bajó de la montaña, lógicamente por respeto no puedo decir dónde está”, declaró Vásquez, al descartar que exista una estrategia para promover una amnistía a favor del exmilitar. Según dijo, la familia sostiene que Romeo Vásquez es inocente de todos los delitos que se le imputan y que el Ministerio Público (MP) debería de desistir de la orden de captura.

El hijo del general en condición de retiro reiteró que su padre no tuvo participación en la muerte de Isis Obed Murillo ni dio órdenes relacionadas con los hechos ocurridos en 2009. "Esto fue parte de una persecución política del gobierno anterior", afirmó, al señalar que incluso la recompensa ofrecida por información sobre su paradero nunca contó con respaldo presupuestario. Las autoridades habían anunciado una recompensa de 35 millones de lempiras por datos que condujeran a la captura de Romeo Vásquez Velásquez. Cabe recordar que, Vásquez está acusado por el Ministerio Público de asesinato en perjuicio de Isis Obed Murillo y de tentativa de asesinato contra Alex Roberto Zelaya, en el contexto de las protestas posteriores al golpe de Estado de 2009.