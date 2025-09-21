Honduras registra más de 400 denuncias ambientales en tres años

Tegucigalpa, Honduras.- El departamento de delitos ambientales de la Dirección Policial de Investigación (DPI) registra cada año más de 100 denuncias por explotación ilegal de recursos naturales en Honduras. Según datos de la DPI, entre 2023 y lo que va de 2025 registraron 449 denuncias por delitos ambientales, de los que 326 corresponden a la explotación ilegal de recursos naturales. Lo anterior refleja que ese tipo de delitos son la principal causa de denuncias en Honduras, situándose como los más recurrentes. Este delito presentó un incremento en el 2024, debido a que el departamento de Delitos Ambientales registró 128 denuncias, mientras que en el 2023 fueron 105 y en lo que va del 2025 se han presentado 93.

Otros delitos ambientales

El departamento de delitos ambientales recibe denuncias relacionadas con crímenes en contra del medio ambiente, agrupados en 12 categorías. Los diferentes delitos contra el medio ambiente son explotación ilegal de recursos naturales, deforestación, contaminación del aire, agua y suelo, el tráfico ilegal de madera e incendios forestales. De igual forma, hay denuncias para proteger a la fauna del país en contra de los delitos de captura ilegal de especímenes, daños a especies amenazadas, captura ilegal y daños a la fauna. De acuerdo con la DPI, las quejas que la población hondureña más realiza son en contra de los delitos de explotación ilegal de recursos naturales, así como contra el medio ambiente, la deforestación y la contaminación del agua, suelo y aire. Mientras que las de menor relevancia son captura ilegal de fauna, daños a especies amenazadas y captura ilegal de especímenes.

