Matan a dos hombres mientras se dirigían a trabajar en Danlí, El Paraíso

El Paraíso, Honduras.- La mañana de este domingo -4 de enero- dos hombres fueron asesinados a disparos en el municipio de Danlí, departamento de El Paraíso, al oriente de Honduras.

El hecho se registró exactamente en la colonia José Antonio Urrutia, donde según relatos, las dos víctimas se dirigían hacia sus trabajos cuando fueron atacadas a disparos.

Las víctimas fueron identificadas únicamente como Carlos Rivas de aproximadamente 40 años de edad y Jefry Montalván de 25 años,