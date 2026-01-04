Matan a dos hombres mientras se dirigían a trabajar en Danlí, El Paraíso

El Paraíso, Honduras.- La mañana de este domingo -4 de enero- dos hombres fueron asesinados a disparos en el municipio de Danlí, departamento de El Paraíso, al oriente de Honduras.
El hecho se registró exactamente en la colonia José Antonio Urrutia, donde según relatos, las dos víctimas se dirigían hacia sus trabajos cuando fueron atacadas a disparos.
Las víctimas fueron identificadas únicamente como Carlos Rivas de aproximadamente 40 años de edad y Jefry Montalván de 25 años,
De acuerdo con informes preliminares, los sujetos armados los interceptaron en plena calle, les dispararon y luego se dieron a la fuga con rumbo desconocido, dejando sus cuerpos tirados en el suelo.
Familiares de las víctimas llegaron a la escena del crimen, donde sus cuerpos ya se encontraban cubiertos con mantas blancas a la espera del levantamiento cadavérico por parte de Medicina Forense.
Las autoridades policiales informaron que ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para determinar las causas del crimen.