Le ofreció trabajo y abusó de ella: niña que vendía dulces fue engañada por un hombre

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue capturado este domingo -4 de enero-, tras ser acusado de abusar sexualmente de una menor de la que se aprovechó por su estado de vulnerabilidad y su necesidad económica.

El caso involucra a una menor de edad que se dedicaba a la venta de dulces. Se desconoce el lugar en el que fue abordada por el supuesto agresor.

De acuerdo con la información preliminar brindada por la Policía Nacional, el sujeto se habría acercado a la niña mientras realizaba su actividad comercial y le ofreció un supuesto trabajo.