Le ofreció trabajo y abusó de ella: niña que vendía dulces fue engañada por un hombre

El hombre es señalado de haberle ofrecido un supuesto trabajo a la menor que vendía dulces y llevarla a su vivienda, donde habría abusado sexualmente de ella

  • Actualizado: 04 de enero de 2026 a las 16:49
Las investigaciones indican que el individuo logró ganarse la confianza de la menor. Posteriormente, se la llevó a vivir a su vivienda, sin el consentimiento de sus familiares.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue capturado este domingo -4 de enero-, tras ser acusado de abusar sexualmente de una menor de la que se aprovechó por su estado de vulnerabilidad y su necesidad económica.

El caso involucra a una menor de edad que se dedicaba a la venta de dulces. Se desconoce el lugar en el que fue abordada por el supuesto agresor.

De acuerdo con la información preliminar brindada por la Policía Nacional, el sujeto se habría acercado a la niña mientras realizaba su actividad comercial y le ofreció un supuesto trabajo.

Las investigaciones indican que el individuo logró ganarse la confianza de la menor. Posteriormente, se la llevó a vivir a su vivienda, sin el consentimiento de sus familiares.

Según el informe policial, una vez en la casa del sospechoso, este habría abusado sexualmente de la pequeña. Por tratarse de una víctima menor de edad, no se han divulgado mayores detalles sobre su identidad.

El caso fue investigado por agentes especializados, quienes reunieron testimonios y otros elementos de prueba. Con esta información, se solicitó y ejecutó la orden de captura.

Tras su detención, el imputado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes, quienes determinarán el proceso que deberá seguir.

Las autoridades aseguraron que tras un largo proceso de investigación "se recabaron pruebas suficientes" para proceder en contra del detenido.

