Nominados a Premio Lo Nuestro: Bad Bunny, Carín León y Rauw Alejandro lideran

Miami, Estados Unidos.- Los artistas puertorriqueños Bad Bunny, Myke Towers y Rauw Alejandro, y el cantante mexicano Carín León lideran las nominaciones al Premio Lo Nuestro, con diez cada uno, para la gala tendrá lugar el próximo 19 de febrero en Miami, informó este martes Univision.

La cadena hispana, organizadora de los galardones, anunció los nominados a unos premios que reconocen a los artistas, canciones y álbumes "que están marcando el rumbo de la música latina en múltiples géneros, incluidos pop, urbano". Bad Bunny, uno de los artistas del momento que protagonizará el intermedio del Superbowl de este año, es uno de los diez candidatos a imponerse en la categoría 'Artista del año', junto a Beéle, Carín León, Fuerza Regida, Karol G, Maluma, Marc Anthony, Rauw Alejandro, Romeo Santos, Shakira. En mejor canción los temas nominados son 'Desde hoy', de Natti Natasha; 'DTMF' de Bad Bunny; 'El amor de mi herida' de Carín León; 'Imagínate', de Danny Ocean & Kapo; 'Khé?' de Rauw Alejandro y Romeo Santos; 'Latina foreva', de Karol G; 'Me jalo', de Fuerza Regida y Grupo Frontera; 'No me sé rajar' de Alejandro Fernández; 'Otra noche (feat. Darell)' de Myke Towers y Darell, y 'Soltera' de Shakira.

Mientras que el premio al álbum del año lo compiten '¿Y ahora qué +?', de Alejandro Sanz; '111Xpantia', de Fuerza Regida; 'Babylon Club', de Danny Ocean; 'Cosa nuestra', de Rauw Alejandro; 'Debí tirar más fotos', de Bad Bunny; 'Eterno', de Prince Royce; 'Island Boyz', de Myke Towers; 'La ciudad', de Alleh & Yorghaki; 'Palabra de to's (Seca)', de Carín León; y 'Tropicoqueta', de Karol G. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Bad Bunny, Myke Towers, Rauw Alejandro y Carín León acumulan el mayor número de nominaciones, con diez candidaturas cada uno, seguidos de Beéle, Fuerza Regida y Karol G, con ocho. "Las nominaciones de este año abarcan 44 categorías, lo que subraya el impacto global y la diversidad de la música latina", indicó la organización. Entre los artistas masculinos y femeninos emergentes destacan nombres como Alleh, Aria Bela, Camila Fernández, Yeri Mua y Zoe Gotusso, entre otros.