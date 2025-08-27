Puertorriqueño Lenny Tavárez recibirá premio La Musa Triunfador 2025

San Juan, Puerto Rico.- El artista y compositor puertorriqueño Lenny Tavárez recibirá el galardón La Musa Triunfador 2025 en la 12ª edición de los premios LA MUSA, informó este miércoles el Salón de la Fama de los Compositores Latinos (LSHOF, en inglés).

El LSHOF destacó en un comunicado los “logros constantes de Tavárez como compositor, incluyendo sus colaboraciones que lideran las listas de popularidad y sus lanzamientos en solitario, los cuales han tenido un impacto cultural y comercial duradero en los mercados globales”. El reconocimiento, que se otorga a compositores influyentes en la música latina, lo recibirá por su capacidad de combinar géneros y sus letras cargadas de emoción, que “lo han consolidado como una fuerza imparable en la industria”.

Su último álbum 'Brillar' (2024) y temas como ‘Tu feo’, junto al cantante estadounidense Prince Royce, han acumulado cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales, convirtiéndolo en una figura influyente dentro del género urbano.

Tavárez ha trabajado con artistas como la colombiana Karol G en proyectos como el álbum ganador del Grammy 'Mañana será bonito' (2023); con el colombiano Maluma en temas como 'Coco loco' (2023) y junto a la brasileña Anitta con canciones como 'Envolver' (2021).

Otros homenajeados

Durante la ceremonia se rendirá homenaje a otros reconocidos creadores, entre ellos al cantante español Enrique Bunbury, al productor y compositor colombiano Andrés Castro, al compositor cubano Jorge Luis Piloto, al pianista, compositor y director de orquesta argentino Lalo Schifrin, y a la compositora mexicana Mónica Vélez. Los galardones La Musa, que otorga el LSHOF, fundado por los productores y compositores Rudy Pérez, cubanoestadounidense, y Desmond Child, estadounidense, premian anualmente la trayectoria de compositores latinos que han contribuido al desarrollo y la difusión de la música y la cultura latina a nivel global.