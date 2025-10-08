Ángela Aguilar celebra sus 22 años entre éxitos profesionales y nuevos proyectos

Ángela Aguilar inició los festejos de su cumpleaños 22 compartiendo en redes una imagen de un pastel con la frase Happy Birthday. La ocasión permite repasar la carrera de la joven intérprete, quien ha logrado consolidarse como una figura influyente en la música latina.
En mayo de 2025, Aguilar dio un paso importante como productora con su álbum "Nadie se va como llegó", marcando un hito en su desarrollo artístico.
En los últimos meses también recibió el premio Revelación en los Billboard Women in Music 2025, gala en la que dedicó un mensaje a las mujeres inmigrantes y ofreció su versión de "Cielito lindo".
Su aporte a la música también fue reconocido con el Premio Elena Casals, que celebra la disciplina, arte y legado en la industria latina.
Además, obtuvo tres nominaciones en los Premios Juventud 2025, en las categorías Mejor canción pop, Mejor canción pop balada y Mejor canción mariachi/música mexicana.
Durante los Premios Lo Nuestro 2025, Aguilar destacó con su colaboración junto al pianista Arthur Hanlon en la interpretación de "Bala perdida", que cerró emotivamente la ceremonia.
En lo personal, su matrimonio con Christian Nodal parece atravesar un momento estable.
La pareja, que se conoció en 2018 durante la gira "Jaripeo Sin Fronteras" y consolidó su conexión musical con "Dime cómo quieres" en 2020, ha mostrado indicios de armonía a través de redes sociales pese a la atención mediática que generó su relación.
Hasta el cierre de esta publicación, Nodal no ha felicitado públicamente a su esposa.