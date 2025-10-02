Trasciende la renuncia de Blanca Laínez, directora electoral del CNE

Tegucigalpa, Honduras.- A menos de dos meses para que se realicen las elecciones generales, en las últimas horas trascendió la noticia de la renuncia de la licenciada Blanca Laínez, directora electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE). Problemas de acoso laboral, maltrato psicológico sistemático e incluso amenazas son los motivos por los que presuntamente la funcionaria estaría entregando su cargo. De manera preliminar se dio a conocer en medios locales que Blanca Laínez estaría siendo víctima de acoso por parte de un alto funcionario de la misma institución en la que labora.

De igual forma, se conoció que la renuncia de la profesional habría sido interpuesta desde hace al menos tres meses, aunque no se realizó una ninguna denuncia formal sobre los motivos que la llevaron a tomar esta decisión. La diputada nacionalista Johana Bermúdez condenó "la persecución política, las amenazas e intimidaciones de parte de altos funcionarios de Libre (Partido Libertad y Refundación). Condenó que ella haya renunciado sin antes haber realizado las denuncias respectivas". Lo anterior se suma a la lista de situaciones cuestionables que han ocurrido en el contexto electoral, luego de qué consejeros del CNE y empleados del órgano electoral reportaron el ingreso de una unidad antibombas de las Fuerzas Armadas a las instalaciones.