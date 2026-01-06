MP solicita documentos al CNE por investigación sobre las elecciones generales

Entre los documentos solicitados está una copia certificada de la declaratoria oficial de diputados y alcaldes

    El CNE está siendo investigado por el Ministerio Público desde antes de las elecciones generales.

    Foto: Estalin Irías | El Heraldo
  • Actualizado: 06 de enero de 2026 a las 15:41

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP), a través de la Unidad Especial contra Delitos Electorales, solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) una serie de documentos tras abrir investigación de las elecciones generales.

El documento fue remitido por parte de la abogada y fiscal Carmen Leticia Turcios a los consejeros Ana Paola Hall, Cossette López y Marlon Ochoa.

En primera instancia solicitan los informes realizados por la comisión de seguimiento del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), previo, durante y posterior a la celebración de las elecciones generales 2025.

Al mismo tiempo, se pidió remitir al MP los informes realizados por auditoría externa sobre el TREP, previo, durante y posterior a los comicios.

“En base al artículo 3 de la ley del Ministerio Público, se solicita lo anteriormente señalado, en el proceso de investigación correspondiente a la denuncia de oficio número 1766589972-2025, por el delito de otros delitos electorales en perjuicio de la Constitución”, precisa el MP al CNE.

Seguidamente, solicitaron una copia certificada de la declaratoria de elecciones a nivel electivo de diputados y diputadas Propietarios (as) y suplentes al Congreso Nacional y miembros de corporación municipal.

“El respaldo documental que cuenta el Consejo Nacional Electoral, que constituyen fuerza mayor (según el CNE), en cuanto se desarrollaba el escrutinio especial e informe del estado actual de las impugnaciones, nulidades y reclamos presentados por los candidatos a cargos de elección popular”, requirió el MP.

El 19 de diciembre, la institución dirigida por Johel Zelaya informó que las investigaciones se centrarían en el uso y funcionamiento del sistema biométrico, así como en interrupciones o fallas en la divulgación de resultados mediante el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

También indagan la existencia de actas en cero y actas que habrían quedado retenidas o atrapadas en el sistema.

El Ministerio Público señaló, además, que se analizan posibles conexiones del sistema de divulgación de resultados del CNE con instituciones ajenas al ente rector del proceso electoral, como parte de las líneas de investigación en curso.

