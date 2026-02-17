  1. Inicio
Shia LaBeouf es detenido tras protagonizar altercado en el Mardi Gras

Hasta el momento se desconocen las causas del altercado que llevaron a que el famoso actor fuera atendido por los paramédicos y trasladado en ambulancia

  • Actualizado: 17 de febrero de 2026 a las 10:40
Shia LaBeouf ha luchado por varios años contra las adicciones.

Foto: Shutterstock

Nueva Orleans, Estados Unidos.- El famoso actor Shia LaBeouf fue detenido por la policía de New Orleans luego de protagonizar un altercado en un bar de la ciudad durante la celebración de Mardi Gras.

El incidente habría ocurrido la madrugada de este martes a las afueras de un bar en la famosa calle French Quarter.

El portal de noticias TMZ indicó que LaBeouf fue "escoltado de un bar cercano por razones desconocidas". Poco después, las autoridades informaron que el actor enfrentaba "dos cargos por simple agresión".

Tras el incidente, el famoso de Hollywood tuvo que ser atendido y llevado por paramédicos. Imágenes que se han divulgado en redes sociales muestran al actor sin camisa y utilizándola sobre su cabeza.

@tmz

Exclusive 🚨Shia LaBeouf had a wild Mardi Gras night in New Orleans getting into a fight that ended with paramedics and him getting arrested! 😳🚑 TMZ obtained video of the aftermath, showing Shia shirtless outside a French Quarter bar, facing off with a group! More details at link in bio!

♬ original sound - TMZ

Hasta el momento no hay más detalles de la detención.

El pasado domingo 15 de febre el actor publicó una selfie en su cuenta de X que lo muestra utilizando collares alusivos a la fiesta de Mardi Gras que se celebra en Nueva Orleans.

Cabe mencionar que los últimos años la vida del Shia ha estado marcada por los abusos de sustancias, comportamiento errático y conflictos legales.

Hace unos meses, el actor que ha estado en rehabilitación en varias ocasiones fue visto en las festividades tomando alcohol y de fiesta.

