Shia LaBeouf es detenido tras protagonizar altercado en el Mardi Gras

Nueva Orleans, Estados Unidos.- El famoso actor Shia LaBeouf fue detenido por la policía de New Orleans luego de protagonizar un altercado en un bar de la ciudad durante la celebración de Mardi Gras.
El incidente habría ocurrido la madrugada de este martes a las afueras de un bar en la famosa calle French Quarter.
El portal de noticias TMZ indicó que LaBeouf fue "escoltado de un bar cercano por razones desconocidas". Poco después, las autoridades informaron que el actor enfrentaba "dos cargos por simple agresión".
Tras el incidente, el famoso de Hollywood tuvo que ser atendido y llevado por paramédicos. Imágenes que se han divulgado en redes sociales muestran al actor sin camisa y utilizándola sobre su cabeza.
Hasta el momento no hay más detalles de la detención.
El pasado domingo 15 de febre el actor publicó una selfie en su cuenta de X que lo muestra utilizando collares alusivos a la fiesta de Mardi Gras que se celebra en Nueva Orleans.
Cabe mencionar que los últimos años la vida del Shia ha estado marcada por los abusos de sustancias, comportamiento errático y conflictos legales.
Hace unos meses, el actor que ha estado en rehabilitación en varias ocasiones fue visto en las festividades tomando alcohol y de fiesta.