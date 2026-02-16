Las películas más importantes en la trayectoria de Robert Duvall

Robert Duvall apareció en casi un centenar de películas desde su debut en 1962 en la película "Matar a un ruiseñor", desde entonces su camino actoral estuvo marcado por grandes éxitos y una trayectoria que no hacía más que consolidarse, hasta hoy, que murió a los 95 años.
Arthur "Boo" Radley fue el papel que interpretó Robert Duvall en "Matar a un ruiseñor", la película de 1962 dirigida por Robert Mulligan. El entonces actor de 31 años interpretó a un personaje enigmático e incomprendido, y estaba pronto a convertirse en uno de los actores más respetados de Hollywood.
Diez años más tarde, en 1972, fue parte del elenco principal de "El padrino" junto a Marlon Brando y Al Pacino. Este será uno de los grandes clásicos del cine internacional. Ganó el Oscar a Mejor película, y él estuvo nominado a Mejor actor de reparto. Aquí interpreta a Tom Hagen, hijo adoptivo de Vito Corleone (Marlon Brando) y consigliere de la familia Corleone.
En 1976 protagonizó Network ("Red). Aquí comparte los créditos principales con Faye Dunaway y William Holden. Ambientada en el colapso de una cadena de televisión, la comedia dramática satírica obtuvo nueve nominaciones al Oscar. Ganó tres. Robert Duvall fue nominado a otros premios por su papel de Frank Hackett.
En 1979 llegaría otra de las grandes cintas del cine mundial: Apocalypse Now. Vuelve a trabajar con Francis Ford Coppola, quien le da el personaje del teniente coronel William "Bill" Kilgore. Fue nominado al Oscar por este personaje, aunque no ganó. La cinta igualmente fue nominada al premio de la Academia a Mejor película, entre otras menciones.
Ese mismo 1979 interpretó al coronel Wilbur "Bull" P. Meechum en la cinta The Great Santini. Por este papel también fue nominado al Oscar.
En 1981 protagoniza junto a Robert de Niro "Confesiones verdaderas". Aquí el monseñor Desmond Spellacy y el detective Tom Spellacy ponen a prueba su vínculo de hermanos cuando un asesinato los involucra desde diferentes lugares.
"El precio de la felicidad" es la película de 1983 protagonizada por Robert Duvall. Aquí interpreta a Mac Sledge, un fracasado y alcohólico cantante de country, que en uno de sus excesos termina conociendo a una mujer con la que establecerá un vínculo importante. Por esta también fue nominado al Oscar, y lo ganó.
En 1992 protagonizó el telefilme Stalin, donde Robert Duvall interpreta al líder soviético Iósif Stalin, en una producción que retrata su vida. Esta producción ganó el Emmy a Mejor telefilme en 1993.
"El apóstol", escrita y dirigida por Duvall, se estrenó en 1997, con el actor como protagonista en el papel de Euliss F. Sonny Dewey, o El Apóstol E. F. La cinta le valió otra nominación al Oscar.
En A Civil Action, de 1998, el actor interpreta al brillante abogado Jerome Facher, en la cinta que retrata un caso judicial de la contaminación hídrica en Woburn, Massachusetts, en los años 80. Fue nominado al Oscar a Mejor actor de reparto.
Otra vez en un proyecto para televisión, Robert Duvall apareció en Broken Trail, donde hace el papel protagónico: Prentice "Prent" Ritter, un vaquero anciano que junto a su sobrino transportan 500 caballos de Oregón a Wyoming para venderlos al ejército británico. Ganó el Emmy por este papel.
Cerramos este listado con "El juez", de 2014, el drama que protagonizó junto a Robert Downey Jr. Esta es la historia de un juez y su hijo abogado, que terminan juntos en un juicio donde se mezcla el pasado, el presente, la reconciliación y la pérdida. Este trabajo le valió otra nominación al Oscar.