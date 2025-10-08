Lluvias empeoran s​​​​ocavón en la Villa Nueva que mantiene en riesgo a vecinos

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias recientes en el Distrito Central agravaron el socavón que afecta a la colonia Villa Nueva, en Comayagüela, lo que mantiene en riesgo a decenas de familias del sector.

Los vecinos denuncian que viven con temor constante de perder sus viviendas o sufrir algún accidente, ante el crecimiento del agujero que se formó hace más de un mes, tras el colapso de una caja puente que partió la calle principal casi a la mitad.

“No dormimos bien porque estamos en peligro. Mi casa está cerquita; queremos que nos ayuden, que nos tomen en cuenta, porque nosotros también pagamos impuestos y queremos vivir dignamente”, lamentó Orlando Rodríguez, uno de los vecinos afectados.

Es agujero se formó desde hace ya un mes, luego de que una caja puente colapsará y partiera la calle casi a la mitad. Ahora los vecinos no pueden salir en sus vehículos o caminar con tranquilidad por el sector.