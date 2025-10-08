Lluvias empeoran s​​​​ocavón en la Villa Nueva que mantiene en riesgo a vecinos

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias recientes en el Distrito Central agravaron el socavón que afecta a la colonia Villa Nueva, en Comayagüela, lo que mantiene en riesgo a decenas de familias del sector.
Los vecinos denuncian que viven con temor constante de perder sus viviendas o sufrir algún accidente, ante el crecimiento del agujero que se formó hace más de un mes, tras el colapso de una caja puente que partió la calle principal casi a la mitad.
“No dormimos bien porque estamos en peligro. Mi casa está cerquita; queremos que nos ayuden, que nos tomen en cuenta, porque nosotros también pagamos impuestos y queremos vivir dignamente”, lamentó Orlando Rodríguez, uno de los vecinos afectados.
Es agujero se formó desde hace ya un mes, luego de que una caja puente colapsará y partiera la calle casi a la mitad. Ahora los vecinos no pueden salir en sus vehículos o caminar con tranquilidad por el sector.
Además, temen que de continuar las lluvias, el socavón se siga expandiendo hasta llevarse de encuentro sus viviendas: hay al menos tres estructuras que podrían colapsar si la tierra continúa cediendo.
Más de 30 días han transcurrido desde su formación pero según relatos de los vecinos, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) aún no brinda una respuesta para solucionar el asunto.
Sumado a esto, la colonia aún no tiene un sistema de alcantarillado sanitario, por lo que las aguas negras corren por el agujero, uniéndose a la quebrada que atraviesa la colonia.
Curiosamente, en la entrada de la colonia hay un cartel de la Alcaldía que anuncia un proyecto de “construcción de sistema de alcantarillado sanitario”, sin embargo, la obra sigue en anuncio.
“Lo que más deseamos es que nos vengan a ayudar, necesitamos que nos arreglen esta pasada de aquí y también que nos pongan las aguas negras", recalcó Rodriguez.
Agregó que "al alcalde le pedimos de todo corazón, que vino solo a poner ese rótulo aquí, pero solo hizo una primera parte y la otra no lo ha terminado, necesitamos ayuda, ya no aguantamos”.