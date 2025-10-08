  1. Inicio
Falla geológica destruye viviendas y provoca evacuaciones en Ocotepeque

Una falla geológica activa en el barrio El Eucalipto, en San Francisco del Valle, Ocotepeque, ha causado la destrucción de al menos 16 viviendas y mantiene a otras 40 en riesgo

  • 08 de octubre de 2025 a las 08:00
Falla geológica destruye viviendas y provoca evacuaciones en Ocotepeque
1 de 12

Un escenario de emergencia se vive en el occidente del país debido a la activación de una falla geológica que ha causado severos daños en el barrio El Eucalipto, en San Francisco del Valle, Ocotepeque, al occidente de Honduras.

 Foto: Facebook
Falla geológica destruye viviendas y provoca evacuaciones en Ocotepeque
2 de 12

Esto obligó a decenas de familias a abandonar sus hogares ante el riesgo de deslizamientos.

 Foto: Facebook
Falla geológica destruye viviendas y provoca evacuaciones en Ocotepeque
3 de 12

Según informes preliminares, la falla geológica provocó la destrucción de al menos 16 viviendas, mientras que otras 40 permanecen en riesgo de colapso.

Foto: Facebook Mario Urrutia
Falla geológica destruye viviendas y provoca evacuaciones en Ocotepeque
4 de 12

Además, varias vías de comunicación han resultado afectadas, dificultando el acceso de equipos de emergencia y autoridades municipales.

 Foto: Facebook Mario Urrutia
Falla geológica destruye viviendas y provoca evacuaciones en Ocotepeque
5 de 12

Vecinos de la zona comenzaron a evacuar sus pertenencias durante las últimas horas, trasladándose a lugares más seguros para evitar tragedias.

 Foto: Facebook Mario Urrutia
Falla geológica destruye viviendas y provoca evacuaciones en Ocotepeque
6 de 12

“La situación es alarmante”, señalaron pobladores, mientras autoridades municipales y cuerpos de socorro se desplazaban al lugar para coordinar las labores de evacuación.

 Foto: Facebook Junior Tv Noticias HN
Falla geológica destruye viviendas y provoca evacuaciones en Ocotepeque
7 de 12

El Comité Municipal de Emergencias (CODEM) y equipos de primera respuesta han instado a la población a mantenerse alejada de las zonas más vulnerables y a atender todas las alertas emitidas.

 Foto: Facebook Junior Tv Noticias HN
Falla geológica destruye viviendas y provoca evacuaciones en Ocotepeque
8 de 12

Además de los daños a viviendas, la falla geológica ha dejado caminos intransitables.

 Foto: Facebook Junior Tv Noticias HN
Falla geológica destruye viviendas y provoca evacuaciones en Ocotepeque
9 de 12

Lo que complica el traslado de ayuda y el acceso de maquinaria pesada para estabilizar la zona.

 Foto: Facebook Junior Tv Noticias HN
Falla geológica destruye viviendas y provoca evacuaciones en Ocotepeque
10 de 12

Las familias afectadas han solicitado asistencia urgente, incluyendo refugio temporal, alimentos y apoyo para iniciar un proceso de recuperación.

 Foto: Facebook Junior Tv Noticias HN
Falla geológica destruye viviendas y provoca evacuaciones en Ocotepeque
11 de 12

Las autoridades locales continúan evaluando la magnitud del impacto y no se descarta que el número de viviendas afectadas aumente en las próximas horas.

 Foto: Facebook Junior Tv Noticias HN
Falla geológica destruye viviendas y provoca evacuaciones en Ocotepeque
12 de 12

Se recomienda a la población permanecer atenta a las indicaciones de los cuerpos de socorro, ya que podrían registrarse nuevos deslizamientos debido a la inestabilidad del terreno.

 Foto: Facebook Junior Tv Noticias HN
