Falla geológica destruye viviendas y provoca evacuaciones en Ocotepeque

Un escenario de emergencia se vive en el occidente del país debido a la activación de una falla geológica que ha causado severos daños en el barrio El Eucalipto, en San Francisco del Valle, Ocotepeque, al occidente de Honduras.
Esto obligó a decenas de familias a abandonar sus hogares ante el riesgo de deslizamientos.
Según informes preliminares, la falla geológica provocó la destrucción de al menos 16 viviendas, mientras que otras 40 permanecen en riesgo de colapso.
Además, varias vías de comunicación han resultado afectadas, dificultando el acceso de equipos de emergencia y autoridades municipales.
Vecinos de la zona comenzaron a evacuar sus pertenencias durante las últimas horas, trasladándose a lugares más seguros para evitar tragedias.
“La situación es alarmante”, señalaron pobladores, mientras autoridades municipales y cuerpos de socorro se desplazaban al lugar para coordinar las labores de evacuación.
El Comité Municipal de Emergencias (CODEM) y equipos de primera respuesta han instado a la población a mantenerse alejada de las zonas más vulnerables y a atender todas las alertas emitidas.
Además de los daños a viviendas, la falla geológica ha dejado caminos intransitables.
Lo que complica el traslado de ayuda y el acceso de maquinaria pesada para estabilizar la zona.
Las familias afectadas han solicitado asistencia urgente, incluyendo refugio temporal, alimentos y apoyo para iniciar un proceso de recuperación.
Las autoridades locales continúan evaluando la magnitud del impacto y no se descarta que el número de viviendas afectadas aumente en las próximas horas.
Se recomienda a la población permanecer atenta a las indicaciones de los cuerpos de socorro, ya que podrían registrarse nuevos deslizamientos debido a la inestabilidad del terreno.