Gobierno anuncia medidas para mitigar impacto del alza de combustibles

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades del Gobierno informaron una serie de medidas para reducir el impacto del aumento en los precios de los combustibles sobre la población hondureña. El secretario de Comunicación y Estrategia, José Argueta, señaló este lunes en conferencia de prensa que el encarecimiento de los carburantes afecta directamente el bolsillo de las familias hondureñas. En ese sentido, aseguró que el Estado desarrolla medidas temporales para aliviar la carga económica. Entre ellas, asumirá el 50% del incremento en los carburantes.

Entre las principales disposiciones destaca una reducción del 10% en la factura de compras en Banasupro, con el objetivo de garantizar productos a menor costo. Argueta señaló que también se trabaja en saldar deudas heredadas con proveedores para sostener este beneficio. Además, se instruyó la implementación de modalidades de trabajo para el personal no esencial, con el fin de reducir la movilidad, el tráfico vehicular y el consumo de combustible. "Ya estamos articulando esta medida con la empresa privada para amplificar su impacto", dijo. En el sector educativo, se analizan ajustes en los horarios de ingreso y salida escolar en conjunto con la Secretaría de Educación de Honduras. La medida en este sector, según Argueta, “facilitará a los padres de familia una mejor organización y ahorro en el transporte”. De igual forma, se avanza en la aplicación de horarios escalonados para transporte pesado, rastras y servicios de recolección de basura, con el propósito de disminuir la congestión vial y mejorar la eficiencia en el consumo de combustible a nivel nacional.