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Un desconocido le pidió su baño prestado y lo mató: crimen de Edgar Castellanos en El Paraíso

Un acto de generosidad terminó acabando con la vida de Edgar Castellanos, luego de que un desconocido le pidiera prestado el baño y, al entrar a su casa, le quitó la vida

  • Actualizado: 23 de mayo de 2026 a las 16:14
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La tarde de este sábado -23 de mayo- se registró un nuevo crimen en la comunidad de Cuyalí, departamento de El Paraíso, donde un hombre fue asesinado por un desconocido en su propia vivienda. Aquí el detalle del crimen.

 Foto: Redes sociales
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Edgar Renán Castellanos, de 32 años, era un hombre amante de la vida de campo. Se dedicaba a las competencias de cinta y cabalgatas, según se conoció por sus familiares; fue asesinado esta tarde.

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El crimen de Edgar ocurrió cuando este se encontraba en su vivienda y un hombre desconocido llegó a pedirle el sanitario prestado, a lo que él accedió.

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Sin imaginarse lo que sucedería después, Edgar permitió que el hombre entrara a su vivienda, pero este, una vez dentro de la casa, sacó un arma y le disparó en reiteradas ocasiones.

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Tras matarlo, el hombre huyó de la escena con rumbo desconocido, dejando el cuerpo sin vida de Edgar en el suelo de su vivienda.

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Las autoridades fueron alertadas tras escucharse las detonaciones y se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer el crimen.

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De manera preliminar, vecinos dieron a conocer que el hombre que llegó donde Edgar primero se hizo pasar por un cliente, ya que tenían venta de bebidas y demás productos en la casa.

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Además, indicaron que tras el crimen, el hombre le habría robado la moto a Edgar para escapar; esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

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El hecho ha causado consternación entre vecinos y habitantes de la zona, quienes lamentan la muerte de Edgar, a quien describieron como un hombre trabajador.

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Personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó a la morgue para la autopsia correspondiente.

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Hasta el momento se desconocen las causas exactas del crimen, así como los responsables de la muerte de Edgar, por lo que las investigaciones continúan.

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Edgar Castellanos era un hombre amante de la vida de campo y los caballos. Su muerte deja gran luto en su familia.

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