Adam Driver y Anne Hathaway protagonizarán el drama bélico Alone at Dawn

Los Ángeles, Estados Unidos.- Las estrellas Adam Driver y Anne Hathaway protagonizarán Alone at Dawn, un drama bélico basado en hechos reales dirigido por el cineasta estadounidense Ron Howard (A Beautiful Mind), informó este viernes Deadline.

La película, producida por Amazon MGM Studios, está basada en el libro de título homónimo de Dan Schilling y Lori Chapman Longfritz, que a su vez se inspiraron en la historia del controlador de combate de la Fuerza Aérea, John Chapman, muerto durante una operación en Afganistán en 2002.