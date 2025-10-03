  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Adam Driver y Anne Hathaway protagonizarán el drama bélico Alone at Dawn

Adam Driver y Anne Hathaway protagonizan Alone at Dawn, el nuevo drama bélico de Ron Howard basado en hechos reales sobre la valentía del sargento John Chapman, que recibirá la Medalla de Honor

  • 03 de octubre de 2025 a las 10:46
Adam Driver y Anne Hathaway protagonizarán el drama bélico Alone at Dawn

Estreno previsto en cines por Amazon MGM Studios.

 Foto: Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.- Las estrellas Adam Driver y Anne Hathaway protagonizarán Alone at Dawn, un drama bélico basado en hechos reales dirigido por el cineasta estadounidense Ron Howard (A Beautiful Mind), informó este viernes Deadline.

La película, producida por Amazon MGM Studios, está basada en el libro de título homónimo de Dan Schilling y Lori Chapman Longfritz, que a su vez se inspiraron en la historia del controlador de combate de la Fuerza Aérea, John Chapman, muerto durante una operación en Afganistán en 2002.

Anne Hathaway: Los 7 hábitos que le permiten lucir una piel impecable a los 42 años

El filme narra como años después de que Chapman combatiera para salvar a sus compañeros soldados, un oficial de inteligencia se esfuerza por demostrar la valentía del sargento fallecido, liderando una investigación que finalmente le aseguraría la Medalla de Honor en 2018, explica la revista especializada.

Amazon prevé el estreno de este proyecto en cines, aunque por el momento no tiene fecha.

¿Cirugía o buena genética? Fans reaccionan al nuevo rostro de Anne Hathaway

El anuncio coincide para Hathaway con el rodaje de 'The Devil Wears Prada 2' ('El diablo viste de Prada 2') y la finalización de la esperada The Odyssey ('La Odisea'), la adaptación de la epopeya griega de Christopher Nolan.Por su parte, Driver aparecerá próximamente en la comedia dramática Father Mother Sister Brother.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias